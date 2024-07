ANALITIČARI O OBRADI JADARITA: U pitanju je ruda koja je jedinstvena u svetu i njegova tehnologija prerade razlikuje se od ostalih

Eksploatacija litijuma je bila predviđena od 2026. po dobijanju potrebnih dozvola i izgradnje rudnika. Projekat Rio Tinta je obustavila Vlada Srbije 2022. godine zbog velikih protesta ekoloških organizacija i dela građana i meštana sela kod Loznice na zapadu Srbije, gde je bio planiran rudnik.

Potražnja za litijumom poslednjih godina bila je u porastu, sa rastom proizvodnje električnih automobila koji koriste punjive litijum-jonske baterije.

foto: Shutteratock

Prognoze su da će cena litijuma ostati visoka do iznalaženja načina za veću produkciju na globalnom nivou. Različite rudarske kompanije rade na razvoju inovativnih tehnologija kako bi ga efikasnije proizvodile.

Na temu eksploatacije litijuma u Srbiji govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije dipl. inženjer Predrag Mijatović iz Udruženja inženjera rudarstva i geologije i Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

foto: Kurir televizija

- Kod nas se svaka tema - pa i ova tema koja je prilično laka za manipulaciju i plasiranje lažnih vesti i informacija - politizuje. Ovo bi u jednom delu trebalo da bude politička tema i da se o njoj vodi dijalog tamo gde treba da se vodi, a to je Narodna skupština Republike Srbije. Pitanje kako da najbolje iskoristimo prirodne resurse, to je nešto što je imanentno jednom ozbiljnom društvu - rekao je Marinković i dodao:

- Kod nas se, međutim, na razne načine protestuje protiv projekta "Jadar" bez da možete da čujete neki ozbiljan naučni argument. Ne možete da čujete ozbiljnu komparatvnu analizu. U Francuskoj imate dijalog oko toga, kao i u Finskoj. "Rio Tinto" je u Srbiji skoro 20 godina. Kod nas je pronađena ruda jadarita koja je jedina u svetu - rekao je Marinković i dodao:

- "Rio Tinto" je kao jedina ozbiljna multuinacionalna svetska kompanija razvio tehnologiju za odvajanje litijuma od jadarita i pravljenja litijuma od te rude. Sem toga tamo je moguće praviti i bornu kiselinu. Naravno da treba da vodimo računa o ekološkom aspetku, ali mi se nalazimo u Evropi. Vi imate nešto što se zove evropska strategija koja tretira zelenu tranziciju i kritične sirovine u koje spada i litijum. Da li vi mislite da ćete u srcu Evrope sa baterijskim pasošem, bilo kome moći da prodate bilo koji proizvod koji nije usklađen sa najvišim ekološkim standardima - zapitao se Marinković.

foto: Kurir televizija

Mijatović je istakao da još nije precizno utvrđeno kolikim kapacitetima rude jadarita Srbija raspolaže, pa prema tome ni količina sumporne kiseline neophodna za eksplataciju litijuma koja izaziva zabrinutost:

- To su jake kiseliene, ali prave količine te kiseline, kao i rude koju treba obrađivati, to se još ne zna. Nije urađen nijedan projekat koji bi jasno pokazao koliki su ti kapaciteti. Jedini tehnički dokument jeste eleborat o rezervama koji je odbranjen negde 2021. godine, a odnosi se uglavnom na to kako će se taj proces prerade odvijati. Koliko tamo tačno ima rude, pa shodno tome i količine kiseline to se sve kasnije određuje i uvrđuje glavnim rudarskim projektom.

Kaže da se svaka ruda iz koje se osvaja litijum odbrađuje na drugačiji način:

04:34 ANALITIČARI O OBRADI JADARITA: U pitanju je ruda koja je jedinstvena u svetu i njegova tehnologija prerade razlikuje se od ostalih

- Jadarit je jedinstven mineral u svetu. Njegov način obrade drugačiji je nego kada se obrađuju petalit, cinvaldit, lepidolit ili spodumen. U Nemačkoj konkretno, kao i u Češkoj tu je osnovna rida cinvaldit i on ima potpuno drugačiju tehnološku šemu prerade od nekih drugih minerala, a sve se to opet razlikuje od načina obrade našeg jadarita. Svaki prostor ima svoj specifičan geološki sastav - pojasnio je MIjatović.

