EVO DO KADA ĆE TRAJATI PAKLENI TALAS U SRBIJI: U dva grada temperature idu i PREKO 40 STEPENI, evo šta nas čeka narednih dana

Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, a narednih dana biće još vrelije. Temperature su već ovog prepodneva u Srbiji iznad 30°C.

Srbija će biti pod uticajem termičkog visinskog grebena sa jugozapada, a sa severa Afrike sve vreme pristazaće vrela vazdušna masa.

Istovremeno, pod uticajem anticklona očekuje se vedro i stabilno, a nebo će skoro u potpunosti biti bez oblaka.

U Srbiji i danas sunčano i tropski toplo.

Maksimalna temperatura biće od 34 do 38°C, u Beogradu do 36°C.

Još toplije biće od srede do petka, uz maksimalne temperature od 35 do 39°C, u Beogradu do 37-38°C.

Za vikend sunčano i vrelo. Maksmalna temperatura biće u subotu od 36 do 40°C.

U nedelju će koji stepen biti niža temperatura samo u Vojvodini i na zapadu Srbije, uz pojavu pljuskova sa grmljavinom.

Prema trenutnim prognozama, aktuelni toplotni talas nastavio bi se i tokom sledeće sedmice, uz temperature iznad 35°C, a najintenzivniji biće od 15. do 20. jula na istoku Srbije, uz temperature i do 40-41°C, a koliko bi se merilo na području Negotina i Zaječara.

U Beogradu, u Vojvodini i drugim većim urbanim sredinama narednih 10 dana očekuju se tropske noći, što znači da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C, u Beogradu ni ispod 25°C.

Prema današnjoj vremenskoj prognozi, značajnije zahlađenje sa padavinama nije na vidiku, a ovaj vreo toplotni talas očekuje se najmanje bar do 20. jula.

Kako će toplotni talas biti praćen i veoma sušnim vremenom, uz deficit padavina, preporučuje se ogroman oprez da se ne pali vatra na otvorenom, zbog opasnosti od šumskih požara i niskog rastinja.

U narednih desetak dana vrednosti UV indeksa biće ekstremno visoki, pa u periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Zbog visokih temperatura postojaće opasnost od toplotnog udara i sunčanice, pa se treba pridrižavatis vih saveta doktora.

