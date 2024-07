ŠOKANTNA PRIČA MUFTIJE O VRBOVANJU VEHABIJA! Moj prijatelj im je prišao! Sagradili su mu kuću, a onda se desio NEOČEKIVAN PREOKRET

Ukinut je crveni nivo bezbednosti zbog pretnji od terorizma. Ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti.

Usame Zukorlić izjavio je da je islamofobija u Srbiji do trenutka napada na žandarma ispred izraelske ambasade u Srbiji bila na najnižem nivou i da postoji bojazan da bi taj događaj mogao da utiče na to da se strah ljudi poveća.

Gost emisije Puls Srbije ovim povodom bio je Abdulah Numan, Muftija Srbijanski.

- Ovo ne bi prošlo ovako da nije bilo dobre intervencije države. Država je intervenisala jako pametno zato što je rekla da ovo nema veze sa svim muslimanima. To je edna grupa ljudi i mi sada istražujemo odakle je taj čovek došao i zašto je to uradio. Zato muslimani nisu mogli biti u žiži svega ovoga. To je došlo zbog intervecnije predsednika Vučića i premijera i meni je zbog toga jako drago i zahvalio sam im se.

Naveo je načine kao se unutar islamske zajednice bore protiv ekstremizma:

- Borimo se protiv njih obrazovnim putem, propovedima petkom, hudbama, ali oni nas ne slušaju. Oni imaju svoja mesta gde se okupljaju i onda se međusobno napajaju lošim idealima.To nisu ideli tipa hajde da napravimo divno društvo nego je to idealizam osvete. Neko nam je kriv zbog svega. Taj mladić je govorio protiv Izraela, o patnji Palestinaca i onda je napao čoveka koji nije Palestinac koji je tu radio svoj posao i nikakvu štetu nije učinio. Ako hoćete da se borite za pravdu dođite u džamiju. Svi mi bilo da smo hrišćani, muslimani ili Jevreji želimo da se osećamo sigurno u ovoj državi.

Konstatovao je da su osobe koje je najlakše zavrbovati uglavnom usamljene i da svoje istomišljenike pronalaze na internetu.

03:28 ŠOKANTNA PRIČA MUFTIJE O VRBOVANJU VEHABIJA! Moj prijatelj im je prišao! Sagradili su mu kuću, a onda se desio NEOČEKVIAN PREOKRET

- Takve osobe su uglavnom usamljene i nisu sposobne za šira prijateljstva. Traže preko interneta svoje istomiškjenike. Najviše se obraćaju noću preko interenta što znači da je spavanja jako malo. Onda izgube konstrolu svojih misli. To rade i agencije to je opšte poznato. Ako nekome hoćete da promentite mišljenje vi mu ne date da spava. U takvoj situaciji oni ih onda napajaju tzv. islamskom ideologijom. Govore im: Mi smo u tzv. Džihadu u svetom ratu, treba da se osvetimo, vidi šta nam se dešava. E sad ti druže moj idi ispred izraelske ambasade, napravi neku štetu i otići ćeš u raj.

Naveo je i slučaj svog prijatelja koji je zavrbovan od strane vehavija:

- Imali smo jednog prijatelja i najedamput je otišao u te vehabije. Promenio se. Bivao je ljut na svakoga i veoma nervozan. Sve je radio sa nekom kratkoćom, uvek je bio u nekoj žurbi. Šta se desilo. Oni su mu sagradili kuću, pošto nije ima svoju. I kad su je sagradili ja čujem da je on napustio Vehabije.

