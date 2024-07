POTPUNO IZMENJEN REŽIM SAOBRAĆAJA DOK TRAJE EXIT Autom nećete moći kroz Petrovaradin! DETALJAN SPISAK IZMENE GRADSKOG PREVOZA

Režim saobraćaja biće privremeno izmenjen od srede, 10. jula do ponedeljka, 15. jula u delu Petrovaradina zbog održavanja Exita.

Režim saobraćaja biće privremeno izmenjen od srede, 10. jula do ponedeljka, 15. jula u delu Petrovaradina zbog održavanja Exita.

Privremena izmena režima važi za sva motorna vozila, osim za dostavna vozila za potrebe festivala, akreditovana vozila i vozila za koje organizator festivala u saradnji sa policijom oceni da su potrebna za nesmetano odvijanje festivala u Beogradskoj ulici, Štrosmajerovoj ulici, ulicima Prote Mihaldžića, Lisinskog, Vladimira Nazora, u jednosmernoj ulici koja vodi od Petrovaradinske tvrđave na Kamenički put i Preradovićevoj ulici, od Beogradske do Šenoine ulice, na delu Trga vladike Nikolaja, u Beogradskoj ulici i delu Preradovićeve ulice, od Beogradske ulice do Dunavske divizije.

Određena je i zabrana odvijanja saobraćaja na saobraćajnici koja vodi na Petrovaradinsku tvrđavu (penjanje na Trvđavu) iz Preradovićeve ulice u Petrovaradinu, za vreme trajanja festivala.

JGSP „Novi Sad“ će privremeno izmeniti trase autobuskih linija, i to linije broj 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 i 69.

Privremena izmena režima saobraćaja važi od 10. do 14. jula od 17 časova do 8 časova narednog dana, kao i 15. jula do 8 časova.

foto: Shutterstock

Izmene trasa gradskih i prigradskih autobusa

S obzirom na očekivani priliv gostiju u Novi Sad, redovne linije 3 i 9 saobraćaće po važećem redu vožnje i biće pojačavane zglobnim autobusima u skladu sa predviđenim vremenima za odlazak i povratak sa festivala. Od 10. do 14. jula na linijama 3 i 9 biće uvedeni vanredni polasci u 03.30 i 04 časa od autobuskog stajališta Bulevar Mihajla Pupina/Dunavski park do Detelinare (linija 3) i do Novog naselja (linija 9).

Autobusi koji saobraćaju na linijama do festivala biće posebno obeleženi oznakom „Exit fest“.

Privremena izmena trasa linija 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64, 69

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u vreme održavanja EXIT festivala privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 i 69 zbog zatvaranja Varadinskog mosta i Beogradske ulice. Od 10. do 14. jula u periodu od 17 do 08 časova narednog dana, kao i 15. jula do 08 časova na navedenim linijama autobuski saobraćaj u tom delu grada odvijaće se na sledeći način:

Linije broj 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 63 i 64

Smer iz Novog Sada

Bulevar Mihajla Pupina – (desno) Trg neznanog junaka – Beogradski kej – (levo) Marka Miljanova – Venizelisova ulica – drumsko-železnički most – Reljkovićeva ulica do Preradovićeve – redovna trasa kretanja.

Smer iz Petrovaradina

Raskrsnica ulica Preradovićeva i Reljkovićeva – Reljkovićeva ulica – drumsko-železnički most – Venizelisova ulica do Beogradskog keja – Trg neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina – redovna trasa kretanja. Na izmenjenom delu trase koristiće se privremena stajališta u Reljkovićevoj ulici ispred kbr. 39 i 42a, te Preradovićevoj ulici naspram kbr. 47.

foto: Shutterstock

Linija broj 69

Smer iz Novog Sada

Bulevar Mihajla Pupina – (desno) Trg neznanog junaka – Beogradski kej – (levo) Marka Miljanova – Venizelisova ulica – drumsko-železnički most – Reljkovićeva ulica do Preradovićeve – (desno) Preradovićeva ulica – (levo) Ulica Dunavske divizije – redovna trasa kretanja.

Smer iz Petrovaradina

Raskrsnica ulica Dunavske divizije i Preradovićeve – (desno) Preradovićeva ulica – (levo) Reljkovićeva ulica – drumsko-železnički most – Venizelisova ulica do Beogradskog keja – Trg neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina – redovna trasa kretanja.

Na izmenjenom delu trase koristiće se privremena stajališta u Reljkovićevoj ulici ispred kbr. 39 i 42a, kao i dva privremena stajališta u ulici Dunavske divizije-Preradovićeva (oba smera).

Kurir.rs/Danas