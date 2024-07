OVE KUĆNE APARATE KORISTIMO SVAKI DAN A ONI SU TEMPIRANA BOMBA: Vrlo lako mogu da izazovu POŽAR! 4 stvari NE OSTAVLJAJTE U ŠTEKERU

Vest o požaru koji je juče izbio u stanu u Novom Sadu, u kojem su stradale dve osobe od kojih je jedna tinejdžer od samo 19 godina, potresla je javnost u Srbiji. Uzrok požara još nije poznat, a nadležni apeluju da učinimo sve što možemo da osiguramo svoje živote i imovinu, pogotovo u ovim letnjim mesecima kada visoke temperature donose visok rizik od požara kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

U poslednjih nedelju dana na teritoriji Srbije zabeležena su tri požara, najpre u Pančevu, za šta je krivac bio punjač za mobilni telefon, zatim slučaj iz Novog Sada koji je, nažalost, imao fatalne posledice, a vatrogasci su noćas morali da intervenišu i na Novom Beogradu, kada je vlasnik stana zaboravio šerpu na upaljenoj ringli i otišao da spava.

foto: Shutterstock

Šta sve izaziva požare u domovima

Prema svetskoj statistici, u 95 odsto slučajeva uzrok svih požara u svetu jeste čovek, odnosno njegov nemar, nepažnja ili nehat, a samo u pet odsto slučajeva su klimatske promene, električni uređaji i neispravnost električnih uređaja.

Stručnjaci ističu da su građani često skloni da zanemare stanje električnih instalacija u stambenim zgradama ili kućama, pogotovo objekata koji su sazidani pre 30 ili 40 godina i čije instalacije nisu projektovane za veliko opterećenje poput klime i drugih, brojnih električnih uređaja koje danas koristimo istovremeno.

foto: Shutterstock

Na taj način dolazi do preopterećenja, iskakanja i pregorevanja provodnika, a na kraju i samog požara.

Osim toga, ne vodi se računa da li je utičnica odgovarajuća i da li možemo da uključimo uređaj koji želimo u nju, da li su odgovarajući osigurači i amperaža.

Ništa drugačije nije ni sa takozvanim "lopovima", odnosno razdelnicima i produžnim kablovima koji se koriste, a kojima često ne znamo ni poreklo, ispravnost i pravilnu namenu.

Punjač za telefon tempirana bomba

Mnogi naši građani imaju dobru naviku da pre izlaska iz kuće provere da li im je ugašena pegla, šporet ili bojler, međutim, na punjač za telefon koji satima ili danima stoji uključen u utičnicu niko gotovo i ne obraća pažnju.

Upravo on se sve češće navodi kao uzročnik požara u nekoliko poslednjih godina, odmah iza kvarcnih peći, neisključenih ringli na šporetu i upaljenog opuška cigarete na jastuku ili ćebetu.

foto: Shutterstock

Zato se postavlja pitanje o njihovoj bezbednosti, pogotovo danas kada vrlo često ni ne dolaze u originalnom pakovanju uz telefon, već ih kupujemo ne znajući im ni poreklo, ni kvalitet, ni zadovoljavaju li sve bezbednosne standarde.

"Punjač za telefone je jako male snage, ali kada ostaje uključen konstantno, onda je on stalno pod naponom na primarnom namotaju, i on se greje i pošto se sastoji od namotane bakarne žice koja je izolovana. Međutim, od te toplote taj izolator na žici probije i skrati taj namotaj i bude u kratkom spoju i onda se on greje enormno brzo. Usled toga upali svoju plastiku, a ona parket ili tepih", objasnio je ranije elektromehaničar Branko Zrnić.

Saveti stručnjaka za bezbedno rukovanje punjačima su sledeći:

Punjače za telefon ili laptop nemojte nikada držati non-stop uključene u struju, jer se zbog pregrevanja mogu zapaliti

Nemojte držati telefon na krevetu ili jastuku dok ga punite. To može da dovede do velikog zagrevanja, pa izolacija na žici punjača može da ogori.

Nemojte uključivati punjač u utičnicu koja je pod uticajem nekog jakog izvora toplote ili na direktnom suncu

Obavezno koristite samo punjače zvaničnih proizvođača, umesto "no name" varijanti

foto: Shutterstock

Kako obezbediti stan kada idemo na letovanje

Pored punjača postoje i drugi električni uređaji koji najlakše izazivaju požare u domaćinstvima, te je važno isključiti ih sa mreže.

Jedan od njih je klima uređaj, koji neki naši sugrađani ostavljaju da im rade po ceo dan i celu noć, čak i kad nisu kod kuće, što se nikako ne preporučuje.

Ali, šta raditi kada znamo da neko duže vreme nećemo biti u stanovima?

Savet elektromehaničara Zrnića je da se obavezno isključe iz štekera šporet, veš mašina, i bojler.

"Moj je savet iz mreže, ištekajte i veš mašinu, bojler isključite na prekidaču, šporet izvucite iz šteka, za svaki slučaj. Ne mora da se desi, ali zna da se desi. Frižider treba staviti na minimalnu temperaturu, da je u pogonu. Sa frižiderom i zamrzivačima nije problem kao sa bojlerom, veš mašinom. Ištekati iz mreže, to je najsigurnije", kaže elektromehaničar Zrnić.

Neki stručnjaci na ovaj spisak dodaju i televizor, kao i druge uređaje koji ne moraju da budu pod naponom.

foto: Shutterstock

Požar je realna opasnost, obezbedite se na vreme

MUP apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i da se obezbede na vreme, a ovo su saveti stručnjaka za obezbeđivanje imovine i ljudskih života od požara:

Iz podruma, garaža, tavana itd. uklonite sve uskladištene zapaljive stvari, npr. stare časopise, kutije od farbi, razređivača i sl., kao i stari nameštaj, garderobu itd.

Protivpožarna stepeništa i prolaze redovno čistite i OBAVEZNO održavajte prohodnim, jer to vam je najčešće i JEDINI bezbedni put da sačuvate svoj život i život vaše porodice.

Naučite da pravilno aktivirate protivpožarni aparat i podučite svoje ukućane u tome, jer u slučaju požara nećete imati vremena da pročitate uputstvo za upotrebu na nalepnici aparata.

Naučite svoju decu da u slučaju požara pozovu vatrogasce na broj 93.

foto: Shutterstock

Šta da radite ako do požara ipak dođe

Sve savete vezane za bezbednu evakuaciju u slučaju požara, možete da pronađete na sajtu MUP-a:

Ukoliko primetite požar ili osetite miris dima u vašem stanu ili zgradi, pozovite vatrogasnu službu i NIKADA nemojte pretpostavljati da je neko to već učinio.

Ako u toku noći primetite požar, a nemate alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor ili u hodnik i vičite " POŽAR", tako da probudite ukućane i komšije, pa pozovite 93, dajući konkretne podatke o mestu požara: adresa, sprat i broj stana.

Ukoliko je požar u nekoj prostoriji vašeg stana, zatvorite vrata te prostorije i isključite električnu energiju. Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, te ako je požar manjeg obima, pokušajte gašenje. Ako je požar većeg obima, napustite stan zatvarajući sva vrata za sobom, u suprotnom će se, zbog dotoka svežeg vazduha požar brzo proširiti na ceo stan.

foto: Shutterstock

Prilikom evakuacije VAŽNO JE da se svi ukućani okupe u istoj prostoriji, jer deca zbog straha mogu negde da se sakriju. Tek kada su svi na broju, krenite ka izlazu.

Pri evakuaciji, spremite se za susret sa gustim dimom i vrelinom, pa ako imate vremena, obujte cipele sa debljim đonom, obucite kaput i obavezno vežite krpe i peškire natopljene vodom preko nosa i usta.

Prilikom evakuacije NIKADA NE KORISTITE LIFT zato što se u toku požara oslobađa gust dim koji sadrži mnoga otrovna isparenja koja brzo ispune okno lifta i samu lift kabinu, što prouzrokuje sigurnu smrt od gušenja za sve koji se u liftu nalaze.

Ukoliko niste neposredno ugroženi požarom, najbolje je da ostanete iza zatvorenih vrata svog stana. U slučaju da dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom, stavite ih oko štokova i ispred vrata da sprečite prodor dima u stan. Ako je spoljašnji vazduh čist, idite na terasu zatvarajući balkonska vrata za sobom i sačekajte da vatrogasci završe gašenje požara, jer u svom stanu ste najbezbedniji.

Iz MUP-a još podsećaju da neugašeni opušak cigarete NIKADA ne bacate kroz prozor ili sa terase, jer će u većini slučajeva završiti u sobi, ili terasi u nekom od stanova ispod vašeg i izazvati požar.

Neugašena cigareta je, dodaju, najčešći uzročnik katastrofalnih šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu.

Kurir.rs/Blic