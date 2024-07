DA UGASI I 101 SVEĆICU Milisavka Petković proslavila stoti rođendan

Možda joj je bilo lakše da dogura do stote godine nego da prima čestitke i fotografiše se po ‘‘sto puta’‘, ali je sve to strpljivo podnela slavljenica, Milisavka Petković, na današnjoj svečanosti u tršićkom Domu za smeštaj odraslih i starijih ‘‘Carski konak’‘.

Osoblje i jedan od vlasnika doma Branko Marjanović potrudili su se da naprave slavljeničku atmosferu, ukrase trpezariju, postave balone, natpis ‘‘Srećan rođendan’‘ i učine sve kako bi njihova najstarija korisnica na najbolji način obeležila vek života.

foto: Kurir/T.Ilić

Na slavlje su joj došli i ćerka Milanka i sin Milan koji je majci pripomogao u gašenju svećica da uspe ‘’iz cuga’’. On kaže da je Milisavka rođena 9. jula 1924. godine u Kosjeriću gde je upoznala životnog saputnika, Nišliju Milorada, a onda su početkom pedesetih godina prošlog veka stigli u loznički kraj. Tu je Milorad učestvovao u izgradnji ‘‘Viskoze’‘u kojoj su i on i supruga proveli radni vek i dočekali penziju.

foto: Kurir/T.Ilić

- Ona je radila u fabričkoj centralnoj kuhinji, imala je dvokratno radno vreme, od šest do 11 i od pet do sedam uveče, ali smo stanovali blizu, manje od 200 metara od prvog ‘’Viskozinog’’ dimnjaka, pa je to nekako mogla da podnese. Znala je i jorgandžijski zanat, pravila je jorgane za imućnije Lozničane i činila sve da nam bude što bolje. Za njene godine dobro se drži, drago joj je, a i meni, što su joj pripremili proslavu za čistu desetku – kazao je Milan posle gašenja svećica koje je praćeno rođendanskom pesmom ostalih korisnika doma.

foto: Kurir/T.Ilić

On kaže da osim njega i sestre, slavljenica ima četvoro unučadi, jedanaest praunuka, a za koji mesec postaće i čukunbaka jer će jedan od unuka uskoro postati otac. Milisavka nije bila pričljiva, samo je rekla da joj je lepo u domu i da je zadovoljna što su joj pripredili slavlje i tortu. Marjanović kaže da im je ovo prva ovakva proslava u domu otvorenom pre devet godina i da su želeli da se svi osećaju što lepše, od slavljenice do ostalih korisnika.

foto: Kurir/T.Ilić

- Do sada nismo imali stogodišnjake u domu, ovde je dve godine i ona je naša najstarija korisnica. Dobro se drži i kada je čovek vidi rekao bi da ima najviše 85 godina. Pripremili smo za nju slavljeničku dekoraciju, rođendansku tortu i svečani ručak da svi zajedno proslavimo njen rođendan – kazao je on posle fotografisanja sa Milisavkom, jednom od najstarijih žiteljki lozničkog kraja koja je dočekala stotu.

Kurir.rs/T.Ilić