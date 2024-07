TUGA U ČAČKU, PREMINULA LEGENDARNA JELA SURUDŽIĆ: Njen trag će ostati zauvek ispisan

Čuvena Jelisaveta Jela Surudžić preminula je juče u 91. godini života. Bila je izuzetna žena, stvaralac osnove predškolskih ustanova, u čije vreme je izgrađeno 10 vrtića, odmaralište "Ovčar" u Ulcinju i odmaralište na Zdravljaku,

Jelisavata Jela Surudzić je žena čije ime je crvenim slovima upisano u istoriju grada Čačka. Rođena 1933. godine u dragačevskom selu Goračići, u to vreme bila je jedna od retkih koja je nakon nižih razreda čačanske Gimnazije, završila Učiteljsku školu u Užicu i Višu pedagošku za vaspitače u Beogradu.

Bili su to teški dani za jednu devojčicu, ali uz sebe je imala majku koja najveći borac kog je upamtila.

- Ona je svakog petka dolazila peške iz sela do grada kako bi meni i gazdarici kod koje sam živela donela hranu i to na leđima, sira, kajmaka, kromipira i slanine. Kasnije sam izračunala da je ona za vreme tog mog školovanja u Čačku prešla čak 4.000 kilometara. Itekako sam imala od koga da naučim sve o pažnji, brizi i požrtvovanju prvo u svom domu, a zatim i u školama i to sam znanje uspešno sprovela u praksi”, izavila je svojevremeno Jela za RINU.

Prvo je počela da radi kao učitelj i to u jednom nepristupačnom selu na planini Goliji. Do svog radnog mesta stigla je na konju probijajući se kroz snežne smetove, a kad je odlazila sa suzama u očima Jelu je ispratilo celo selo.

Stigla je u Čačak gde je počela da radi kao vaspitač u vrtiću, a kasnije je postala i direktor te ustanove.

