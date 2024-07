"LEŽALJKE DO 40 €, PIVO SKORO 4, A KAFA..." Srbi šokirani cenama na crnogorskom primorju: Za mesec dana sve duplo poskupi

Turisti iz Srbije koji ovog leta planiraju da odmor provedu na crnogorskom primorju trebalo bi da napune novčanike jer su cene veće nego prethodnih godina.

Naime, tradicionalno Budva i Kotor su skuplji od Bara, Porto Montenegra, Tivta, Herceg Novog i Ulcinja. Poznato je da su cene hrane, ali i smeštaja čak i duplo više u sezoni u odnosu na predsezonu, dok iznajmljivanje ležaljki uglavom košta isto.

Tako na primer iznamljivanje običnih ležaljki odnosno dve ležaljke i suncobran u Budvi košta od 10 evra, dok onaj najskuplji komplet ide i do čak 40 evra za dan! U ovom mestu piće na plaži košta od tri evra pa naviše kafa košta do 2,5 evra, a pivo od 2,3 do 3,9 evra.

Kokteli koštaju od sedam evra pa naviše. Onaj ko bi želeo nešto da prezalogaji na plaži može da uzme picu koja košta od 10 do 14 evra.

Cene u crnogorskim marketima

Onaj ko svake sezone letuje u Crnoj Gori zna da manji marketi koji se nalaze blizu apartgmana u jeku sezone često podignu cene robe. Toalet papir pakovanje od deset rolni košta od 2,5 evra pa naviše, prašak za veš od šest evra pa naviše.

Cena hleba se kreće od 0,7 evra pa naviše, dok voće i povrća zavisi od mesta gde pazarite.

Ovi iznosi šokirali su mnoge turiste koji su primetili ta povećanja u odnosu na prethodne sezone pa čak i u odnosu na prvu polovinu juna kada su kafa i piće na plaži duplo jeftiniji što znači da za mesec dana svi uglavnom povećaju cene. Ima i onih koji smatraju da su cene korektne i da nema velike razlike u odnosu na nas.

