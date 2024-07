"POVEĆAN RIZIK MOŽDANOG UDARA, MOZAK OSTAJE BEZ KISEONIKA!" Neurolog upozorava na posledice vrućina: OVO SU EKSTREMNI USLOVI!

Izrazito visoke temperature značajno povećavaju rizik od moždanog udara, pokazuju istraživanja.

Kako da se prilagodimo na promenu temperature i sprečimo ovakav scenario istraživala je novinarka Kurira Nevena Milošević u razgovoru sa pukovnikom prof.dr Rankom Raičevićem, neurologom i načelnikom Klinike za neurologiju VMA.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče rizika za moždani udar, on je praktično nešto veći u zimskim meesecima zbog toga što tada imamo one periode slava uz postojanje istih tih faktora rizika i određenih oboljenja koje postoje kod pacijenta i u leetnjem i u zimskom periodu vremena. Međutim, ovo ne možemo da kažemo da su obični vremenski uslovi. Ovo su ekstremne temperature i ekstremni vremenski uslovi jer temperature preko 35, pa do 40 stepeni u svakom slučaju izazivaju ogromnu vazodilataciju krvnih sudova. Osobito su u riziku ljudi koji imaju već problema sa krvnim sudovima, kao što su hipertoničari ili bolesnici sa srčanim oboljenjima. Dolazi do pada krvnog pritiska i paradoksalno mozak ostaje bez kiseonika - rekao je prof. dr Raičević i dodao:

03:01 POVEĆAN RIZIK MOŽDANOG UDARA, MOZAK OSTAJE BEZ KISEONIKA! Neurolog upozorava da posledice vrućina: OV0 SU EKSTREMNI USLOVI!

- Najbolja prevencija je kad već znate da postoje neka određena oboljenja i već znate da imate visok pritisak, poremećen srčani ritam, šećernu bolest, onda se u ovom periodu ne izlazi između 9 i 17 pa čak i 18 časova na ulicu i ne radi se ništa, sem ono što je apsolutno neophodno.

Istakao je da nisu dobri prelazi između boravka u previše zahlađenim prostorijama i napolju:

- Problem je ako su ljudi previše rashladili svoje kuće i stanove pa izađu na ovakvu vrelinu. Onda dolazi do tog temperaturnog šoka i tada je stvarno moguće da se razviju i akutna kolapsna stanja koja u tim situacijama se mogu završiti moždanim udarom.

Kurir.rs

