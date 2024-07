Napad na advokate je krivično delo, a sličan status uskoro bi trebalo da dobiju prosvetni i zdravstveni radnici. Prethodno mora da se menja Krivični zakonik. Tekst izmene Krivičnog zakonika je završen. Od septembra je planirano da počne javna rasprava, a krajem godine da bude usvojen u parlamentu.

O ovome su u jutarnjem proogramu Kurir televizije govorili Nemanja Todorović, advokat, prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i Mirjana Gašić, PR Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

foto: Kurir televizija

- Ovaj problem nije nov. Već nekoliko godina Unija sindikata upozorava na rast stope nasilja u školama. Ne samo na vršnjačko nasilje već na razne pritiske roditelja na nastavnike, pa i dece na nastavnike. Događaji koji su se odigrali u maju inicirali su jednu našu oštru pobunu sa zahtevom da se krivični zakonik menja. Država je reagovala sasvim korektno i ministarstva prosvete i pravde su odmah reagovala i tekst krivičnog zakona je usvojen. Sigurni smo da će sada doći do zaustavljanja, odnosno do upozoravanja naslnika da se ovakve stvari više ne mogu tolerisati - rekla je Gašić.

Jakovljević se saglasio i ukazao na globalni problem koji dovodi do nasilja u školama:

foto: Kurir televizija

- Ovo što je koleginica rekla jeste zaista dobar iskorak da se sve ovo zakonski reguliše. Mi živimo posledice urušavanja hijerarhije koja postoji na globalnom nivou pa i u našem društvu. Možete misliti šta bi se deslilo da je u naše vreme neko pretukao nastavnika ili medicinsku sestru. To nikome nije padalo napamet. Danas je zapravo problem to što nekome tako nešto uopšte pada napamet - rekao je Jakovljević i dodao:

03:12 JEDNA SUBKULTURA UZROKUJE NASILJE U ŠKOLAMA! Dr Jakovljević: Raširena je na globalnom nivou, a evo šta su njene VREDNOSTI

- Nus produkti zapadne civilizacije su polako proželi naš kompletan sistem i to je kao kancer. U sklopu toga se dešava da se napadnu i zdravstveni radnici. Postoji sublimiranje negativne energije u ljudima, a s druge strane sve je relativizovano. Škola je relativizovana, doktori su relaivizovani. O kulturi da ne pričamo. Jedna subkultura koja je na delu jednostavno dovodi do ovoga do čega dolazi i zato je dobro ovo što je država uradila jer će se na taj način postupci moći da se sankcionišu na adekvatan način.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

13:27 DA LI ĆE NASTAVNICI U ŠKOLAMA BITI ZAŠTIĆENIJI U BUDUĆNOSTI?