Povodom terorističkog napada Miloša Žujovića koji je iz samostrela gađao žandarma ispred izraelske ambasade u Beogradu Muftija Srbijanski, Abdulah Numan gostovao je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Nakon što je osudio svaki vid ekstremizma govorio je na koji način vehabistički pokret vrbuje uglavnom mlade ljude. Po njegovim rečima u pitanju su uglavnom mladi i usamljeni ljudi sa kojima se uglavnom komunicira noću kako bi njihova svest od nespavanja bila sužena, kako bi izgubil sliku realnosti i bili podložniji manipulaciji.

A ono čime motivišu mlade kada treba de se izlože visokom životnom riziku jeste sledeće.

01:07 MUFTIJA SRUŠIO SAN VEHABISTIČKIH EKSTREMISTA: Idu u smrt jer im obećavaju 72 DEVICE U RAJU, a evo šta je PRAVA ISTINA po Kuranu

- Govore im da ako naprave neki zločin navodno u ime islama i pri tom izgube život: Imaćeš 72 device u raju! Ja sam gledao o tome u Kuranu, koja je naša sveta knjiga i koja je osnova islama. Bez njega ne bi bilo islama. 72 device u raju se nigde ne spominju! Nigde, nigde, nigde - insistirao je Muftija i dodao:

- To može svako ko hoće da pogleda. To u Kuranu ne piše. To se dakle njima obećava. I oni sada šta rade? Kažu: "Ja sada idem to da izvršim" jer obećava im se raj. Kako ja nekom mogu da obećam raj? Ko sam ja da ja nekom kažem tebi će Bog da da raj? Znači, ja sam neka sveta ličnost ili meni je Bog rekao ovaj će da je u raj. To je vrbovanje najveće vrste.

Bonus video:

00:32 Testament vehabije Miloša Žujovića

.