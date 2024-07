"U AUTOMOBILE SE UGRAĐUJE CRNA KUTIJA, KOJA NE MOŽE DA SE DEAKTIVIRA" Ković izneo informacije: Ovo će uticati na savest vozača!

Vozače u Evropskoj uniji od 7. jula čekaju velike promene. Sva nova vozila koja se prodaju u Evropskoj Uniji moraće da imaju specijalni uređaj koji beleži određene podatke u vozilu pre, tokom i posle udesa i koji može pomoći u analizi saobraćajnih nesreća.

Reč je o "crnoj kutiji" za automobile. Da li može da bude ugrađena u sve tipove automobila istraživala je novinarka Kurira Teodora Borozan sa sagovornikom Mirkom Ković, pomoćnikom direktora ABS-a.

- Tu promenu je usvojio Evropski parlament, nadmetnuta je obaveza proizvođačima automobila od šestog jula 2022. godine da za sve modele, a od jula 2024. godine za sva nova vozila, da moraju imati i da im je dat EDR sistem, odnosno crnu kutiju. Ono što je jako bitno za sam sistem jeste to da će imati veliku ulogu i prevenciji saobraćajnih nezgoda, jer samim saznanjem da znate da postoji uređaj koji beleži vašu vožnju, će uticati na samog vozača. Sam uređaj beleži važne podatke za rekonstrukciju saobraćajnih nezgoda, a sam sistem beleži podatke neposredno pre saobraćajne nesreće, kao i sam trenutak iste, ali i 300 milisekundi nakon nesreće. Ono što crna kutija beleži jeste brzina, ubrzanje, usporavanje, brzina okretanja volana i slično.

02:28 GDE ĆE ZAVRŠITI VIŠAK NOVCA KOJI UPLATITE ZA POREZ? Stručnjaci odgonetnuli: Možete zahtevati povraćaj sredstava!

Potom se osvrnuo na vozila koja nemaju ugrađenu crnu kutiju:

- Sam sistem je jako komplikovan, tako da nije moguća ugradnja u starije modele i nije moguće deaktiviranje samog EDR sistema iz novih vozila koja će to imati. Samo će ovlašćena lica smeti da uzimaju podatke iz crne kutije i to dijagnostikom preko priključka, a zatim će same podatke koristiti ovlašćeno lice za veštačenje saobraćajnih nezgoda, kako bi doneli određene zaključke. Konkretno, to nema veze sa Srbijom, to je nešto što je nadmetnuto proizvođačima automobila, tako da mi nemamo svoj brend, pa samim tim se taj deo ne odnosi na nas.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:11 OD 100 ŽENA KOJE SU ME ZVALE DA ŽIVIM KOD NJIH, IZABRAO SAM NJU Bubnjar Ju grupe bez blama: Svideo mi se objekat, kupila mi auto