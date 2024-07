BAKA PRASE OPET VREĐA DEVOJKE! Njegovo ponašanje podsetilo na tragediju koja je potresla Srbiju, stručnjaci: "To je za zatvor"

Baka Prase odvratno vređa žene, a to je radio i pokojnoj Kiki!, Foto: Printscreen TikTok, Pritnscreen/Instagram

Vidi ti ovu malu k****štiju, rospijo jedna, gledaj kakva si. To što te ostavio svaki lik s kojim si bila, to ne znači da je problem u muškarcima, nego verovatno loše pu***, verovatno ti smrdi iz usta, verovatno ti smrdi p****. Bolje idi da snimaš po*niće! Vidi je ova, ima nos kao mrmot, kao fetus je...

Ovo su samo neke od odvratnih uvreda koje je srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u nedavnim lajvovima uputio devojkama koje su dale podršku influenserki Anji Bla, s kojom je raskinuo. Čak je pokazivao njihove profile i fotografije.

foto: Printscreen TikTok

Sramno ponašanje mnoge je odmah podsetilo na sve gnusne reči koje je upućivao jutjuberki i influenserki Kristini Kiki Đukić, koja je izvršila samoubistvo u decembru 2021. godine.

Javnost je tada upirala prstom u njega označavajući ga kao krivca za sajber nasilje, jer je čak i groznu pesmu posvetio Kiki. Ali on je posle njene smrti tvrdio da su se pomirili, ali da, eto, nije to objavio i da mu je žao.

- Naravno da joj je bilo loše, da je dobijala više hejta kad sam ja nju prozivao, naravno da sam pomišljao na to je l' moguće da je zbog toga što sam ja pričao, ali mnogo je bolje da ispadnete ljudi kojima je žao i koji želite mene da osudite, ali ovo nema veze sa internet nasiljem. Je l' vi mislite da meni nije krivo zbog svega, je l' mislite da se ja ne osećam delimično odgovornim za to, da nisam pomislio na to... - govorio je tada, ali sada demantuje sam sebe.

foto: Printscreen TikTok

Neki su pomisli da su ovi poslednji neljudski ispadi ponovo marketinški trik kojim želi da skrene pažnju na sebe, kao što je to bio inscenirani višednevni sukob s Vojažem, koji je zapravo služio kao reklama za njihovu pesmu. A podsetićemo i da je lažirao bankrot.

- Ova riba bi pre da ode da je medved, brate, siluje u šumi nego ti! - govori u lajvu i pokazuje na jednog od svojih drugova koji dobacuje: "Nego muškarac da je siluje".

Međutim, jedna od devojaka koja je sada na Bogdanovoj meti negira insinuacije da je to marketing.

- Dečko ne zna drugačije da odgovori nego psovkama. Sve njemu na obraz. Naravno da sam dobila mali milion odvratnih i uvredljivih komentara i od njegovih pratilaca, koji su, nažalost, deca ispod 15 godina, a koji se ugledaju na njega. Ne znam kako ga nije sramota da se tako ponaša prema devojkama, kao da nema majku, sestru i kao da mu otac nije sveštenik. Sramota koga deca imaju za uzor! - kazala je za Kurir.

Bogdan Ilić nije odgovorio na pitanja koja smo mu poslali na mejl, a bio je nedostupan na brojeve telefona poznate redakciji.

Snežana Repac foto: Privatna Arhiva

- Iskrivio se od plača kad je Kika nastradala i povukao se, a sad se povampirio. Taj njegov plač deluje vrlo neiskreno, možda ga je pogodio kontekst, ali njega lično nije pogodilo. Ovo što sad radi pokazuje da nema nikakvo kajanje i da uživa u vređanju žena - naglasila je za Kurir psiholog Snežana Repac.

Nataša Đukić, majka pokojne Kike Neko mora da mu stane na rep i prekine njegova iživljavanja! Kikina majka Nataša Đukić rekla je za Kurir da će Bogdan uvek da vređa, te da neko mora da mu stane na rep. - Videla sam se jednom s njim nakon Kikine smrti. Bio je fer i korektan. Pokušala sam da nađem opravdanja za ta njegova iživljavanja. Očigledno je to jače od njega i okružen je takvim ljudima. Ako njegov otac, koji je svešteno lice, nije uspeo da ga ukroti, pa ko će onda? Ne znam kako bih ga opisala... Kad sam htela da ga prijavim, Kika mi je rekla: "Pusti ga, shvatiće ljudi vremenom kakav je." Na kraju su se pomirili, on je čak tražio i da rade zajedno, ali je ona odbila - navela je Nataša. Nataša i Kika foto: Printscreen/Instagram Savetuje svakog ko trpi nasilje da se najpre poveri roditeljima: - Niko ne može da razume bolje od roditelja, a roditelji automatski da se obrate policiji. Nikako ne držati u sebi, a ne treba se ni upuštati u raspravu. Nikako se ne povlačiti u sebe i doći u situaciju da neko izvrši samoubistvo...

Jelena Manojlović foto: Kurir televizija

Psihoterapeut Jelena Manojlović smatra da je to što Bogdan Ilić čini za zatvor.

- Sramota! Licemerno, vređa fizički izgled, uništava samopouzdanje devojčicama, a prate ga milioni na raznim strimovima. Treba ga zabraniti! U jednom momentu vređa devojčicu i kaže "nisi ni za silovanje". Ovo je propagiranje nasilja i vreme je da se konačno država pozabavi ovim kvaziumetnicima i javnim ličnostima koje kroje sudbinu naše dece. Propagira kockanje, nasilje... On mora krivično da odgovara, makar za nasilničko ponašanje. Setimo se kako je Kiku vređao, sad nastavlja.

Bonus video:

04:53 BAKA PRASE SUOČEN SA JAVNOM OSUDOM! Psiholog otkriva sve o digitalnom nasilju