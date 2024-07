SUNCE SVE JAČE, EKSTREMNE VRUĆINE NEĆE SKORO PRESTATI! Meteorolog Todorović za Kurir: Evo kada možemo da očekujemo osveženje

Tropske vrućine mnogima donose probleme, najviše hroničnim i kardiovaskularnim bolesnicima. A Kakvo nas vreme narednih dana čeka, za Kurir je odgonetnuo meteorolog Nedeljko Todorović.

Todorović se osvrnuo na temperature narednih dana, kao i to da se za predstojeći vikend očekuje temperatura od 40 stepeni.

- Da, prognoza je dobra, dakle nastavlja se veoma vruće, ekstremno toplo vreme, a to neće potrajati ovih par dana, nego do 20. jula. Tada nas čeka blago osveženje, ali svakako da će biti prilično toplo vreme. Ceo mesec će biti topao, ali maksimalne dnevne temperature od 20. jula bi bila 36 do 39 stepeni. Četvrtak, petak, subota, će biti oko 38 stepeni, a decimale mogu deliti do 40 stepeni. Svako leto imamo periode sa ekstremnim temperaturama, a ovog puta je počelo u junu, a traje do jula.

03:13 SUNCE SVE JAČE, EKSTREMNE TOPLINE NEĆE PRESTATI DO KRAJA MESECA! Meteorolog Todorović za Kurir: Evo kada sledi blago osveženje

Potom je pričao o problematici da ljudi ne mogu da šetaju do nekih večernjih sati, pa je otkrio u čemu je problem sa sparinom:

- Podloga, asfalt, zemljište, zgrade, objekti, se zagrevaju, pa izračuju toplotu. Dakle, kasno popodne je toplije nego ujturu. Tek posle ponoći može da se oseti blaga svežina ili ako se neko nalazi pored šume, parka ili reke, osetiće ranije to zahlađenje. U svakom slučaju, one jutarnje temperature ostaće iznad 20 stepeni i narednih dana. Doduše, u brdskim poljima je prijatnije, tamo je jutarnja temperatura ispod 20 stepeni. Građani bi trebalo da puste blagu promaju, a da organizam ohlade vodom jer ako je organizmu pretoplo, ne može da zaspi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:44 DUGOROČNA VREMENSKA PROGNOZA IVANA RISTIĆA ZA KURIR: Bliži nam se AFRIČKI ANTICIKLON, spremite se za temperature PREKO 40 STEPENI