Paklene vrućine, mimo toga što je dan nepodnošljiv za neke šetnje, takođe i uveče zadaje nedaće u smislu nedostatka sna.

A kako tačno utiču na nas i našu psihu velike vrućine, pričao je za "Puls Srbije" Željko Mašović, psiholog.

03:26 ZAŠTO NE MOŽEMO ZASPATI KADA SU OVAKO VELIKE VRUĆINE? Psiholog odgonetnuo: Ovo se dešava u našem mozgu, pa se prevrćemo po krevetu

- Kada nema dovoljno sna, to je već problem, a organizam kada je na većoj temperaturi od one koja je njegova, to je onda njemu specijalno zahtevno, a kada je pod stresom, onda je takva i psiha, pa smo voljniji da se pokačimo. Nekada nam je vrućina bila 31 stepen, a sada kada je 35, kažemo super je. Ako ste konstantno pod klimom, i izađete napolje, vaše telo, ali i psiha, doživeće šok kao da ste ceo dan bili napolju. Nije loše malo obratiti pažnju na to. Mi preko dana imamo iste obaveze kakve smo i imali, a sada moramo da teramo sebe da spavamo, a to daje kontra efekat - započeo je Mašović, pa nastavio:

- Ovo je posledica toga što ne vidimo kraj, samo najavljuju nove tropske temperature. Nesanica podjednako utiče na psihu, ali i na organizam. Za fizički odmor treba 2-4 sata, a sve ostalo je sređivanje mozga. Ako neko spava 2 sata, samo je fizički odmoran, a naš mozak koristi san za to da se sve spakuje u tzv. fioke. Za to služi spavanje, ako se to par puta preskoči, onda je to mučenje.

