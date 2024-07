CELA SRBIJA U CRVENOM, 26 STEPENI IZMERENO VEĆ U 6 SATI! RHMZ upozorava na JAK toplotni talas, u ovim gradovima jutros najtoplije

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 25, a najviša od 35 do 39 stepeni. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće od 21 do 25, a najviša oko 39 stepeni.

Prema merenjima RHMZ u šest sati, natoplije je u Beogradu gde je izmereno 26 stepeni, slede Zrenjanin i Kikinda sa po 23 stepena. Najhladnije je u Sjenici gde je izmereno 12 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje RHMZ

Jak i dugotrajan toplotni talas do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature, u Srbiji od 35 do 40, a na području Beograda od 37 do 40 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći. Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina i sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom naredne nedelјe.

Upaljen crveni meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Bonus video:

05:29 NEVREME NAD SRBIJOM, OGLASIO SE NEDELJKO TODOROVIĆ: Evo u kojim delovima zemlje se očekuje grad i kad stiže novi TOPLOTNI TALAS