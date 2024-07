PONOVNI NAPAD VEHABIJA! Kurir iz Novog Pazara: 25-godišnji H.H. u kafiću nasrnuo na muškarca (47) Efikasna reakcija policije

Brzom i efikasnom akcijom, policija je u Novom Pazaru uhapsila dvadesetpetogodišnjeg vehabiju iz tog grada.

Sa više informacija iz Novog Pazara javlja se novinar Kurira Emir Ličina.

- Dogodilo se da je 25-godišnji H.H. u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Pazaru napao 47-godišnjeg sugrađanina i tom prilikom mu je zadao nekoliko udaraca. Brzom i efikasnom reakcijom policije on je uhapšen, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a nakon toga će biti predat na nadležnom tužilaštvu - izveštava Ličina i dodaje:

01:52 PONOVNI NAPAD VEHABIJA! Kurir iz Novog Pazara: 25- godišnji H.H. u kafiću nasrnuo na muškarca (47) Policija reagovala efikasno

- Za sada nemamo zvaničnu informaciju da li se ovaj slučaj može dovesti u vezu sa dosadašnjim napadima koji su se dešavali i sa napadom koji se dogodio ispred izraelske ambasade. Moramo napomenuti da se atmosfera u Novom Pazaru svakako jeste promenila nakon što se dogodio taj napad ispred ambasade.

Postoji li veza ovog napada sa napadom u Novom Pazaru još uvek nije poznato:

- Ono o čemu smo izveštavali do sada iz ovog grada jeste da je policija pretresala nekoliko lokacija u ovom gradu. Još uvek se traga za jednim licem čiju je kuću takođe policija pretresala. Moramo napomenuti i da kada je reč o Milošu Žujeviću napadaču koji je napao žandarma ispred izraelske ambasade, njegovo telo još uvek nije sahranjeno. Njegov otac se oglašavao za medije i tom prilikom je rekao da će on ipak sahraniti telo svog sina. Nakon toga izjavio je i da su se meštani njihovog sela pobunili i da još uvek ne zna da li će uspeti u toj ideji. Kaže da mu je izuzetno teško jer je Miloš bio njegov sin jedinac. Kaže da ne zna da li će meštani dozvoliti da on uopšte bude sahranjen u tom selu. Svakako ćemo nastaviti da pratimo situaciju.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:32 Testament vehabije Miloša Žujovića