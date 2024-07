OVIH 8 PLAŽA SU NAJOPASNIJE U GRČKOJ! Zlatko se UTOPIO U PLIĆAKU, Boban sa ćerkama jedva izašao ŽIV IZ TALASA: Srbi jednu baš vole

Grčka je poznata po svojim prelepim plažama i toplim morem, što je i jedan od razloga da ova mediteranska zemlja bude destinacija broj jedan za letovanje ljudi iz Srbije.

Ipak, uvek bi trebalo biti na oprezu jer postoje i one plaže koje mogu biti opasne zbog velikih talasa, jakih i nepredvidivih morskih struja ili visokih litica koje se nalaze iznad njih, što je neretko i smrtonosno.

Iako u Grčkoj ima onih plaža koje se nalaze na nezgodnim mestima, čak i kada plaže važe za bezbedne, kupači su ti koji sebe dovode u opasnost neodgovornim ponašanjem. Baš zbog toga važno je da poštujete pravila na plaži, ali i da znate koje plaže su najopasnije u Grčkoj, kako bi vaše letovanje proteklo u najboljem redu.

Sarti na Sitoniji meštani zovu "plaža smrti"

Uprkos tome što u Sartiju na Sitoniji letuju porodice sa decom, trebalo bi da svi koji ovde odlaze na odmor budu oprezni. Razlog tome je što je more u Sartiju nepredvidivo, nekada mirno, a nekada sa veoma jakim talasima.

Kako je plaža u Sartiju peščana, talasi prave udubljenja u pesku. Ljudi lako izgube tlo pod nogama, a zatim morska struja vuče plivače ka još većoj dubini.

Mnogi ljudi su u komentarima i objavama na Fejsbuk stranicama pisali su da Sarti, zbog svog položaja, često ima problem sa jakim strujama, i ljudi koji dobro poznaju taj deo obale Sitonije izbegavaju da se tu kupaju.

- Svake godine se nekoliko lica tu utopi! Meštani je zovu "plaža smrti". Pre četiri godine, samo dva dana pre našeg boravka se čovek udavio. Talasi zaista budu veliki, more je mirno, i samo naiđu talasi. Trebalo bi biti oprezan, to su nas sami meštani upozorili - napisala je jedna žena u grupi Grčka info.

Neko bi pomislio "Šta li rade ti spasioci", ali kako se čini, daju sve od sebe da ubede ljude da se ovde ne kupaju.

- Spasioci trče duž plaže, i mole ljude da izađu i upozoravaju na opasnost. Niko ih ne sluša, niti ih registruje - napisala je jedna žena iz Srbije.

Crni bilans na plaži u Sartiju - Srbi ginu

Na popularnoj plaži u Sartiju crvena zastavica, koja označava zabranu kupanja, podignuta je gotovo uvek, ali to ne sprečava ljude da se ovde kupaju, rizikujući tako svoj život!

Na ovoj plaži nije nimalo bezbedno i kada je vreme dobro, jer su talasi opasni i vrlo lako se dolazi do utapanja i nakon nekoliko metara od ulaska u vodu!

Ova plaža opasna je upravo zbog toga što su ovde jake takozvane "rip current" koje bi u slobodnom prevodu sa engleskog bile "struje smrti". Ona mogu biti opasne za ljude u vodi jer odvlače od obale, a ljudi toga postanu svesni kasno.

Tako je 2021. godine nastradao Zlatko Belić (53) iz Gornjeg MiIanovca, direktor rudnika.

On je tada na letovanju bio sa suprugom i detetom. Iako je Zlatko bio plivač i zdrav čovek, on nije uspeo da umakne talasima.

Prema rečima jednog Bobana iz Srbije, meštani Sartija znaju da se svake godine u tim talasima utopi mnogo dece i odraslih, ali je to tabu tema. On je zbog toga apelovao na ljude iz Srbije koji tamo letuju da budu oprezni.

- Ljudi, nije šala kada vas dohvate talasi na delu plaze u Sartiju kod spasilačke osmatračnice. To vam može biti poslednje kupanje, a talasi su tamo svakog dana - napisao je ranije Boban u grupi Grčka info.

On je napisao da su on i njegova ćerka jedva preživeli talase na ovoj plaži, a da su na njegove oči poginule tri osobe koje nisu uspele da odole jakim i velikim talasima, a samo dan pre troje mladih tinejdžera!

Koje plaže u Grčkoj su opasne

Čak i kada se more čini mirno i bez talasa, opasnosti i dalje vrebaju od morskih struja koje mogu da budu veoma jake i prevare i najiskusnije plivače. Zato bi svaki turista morao da se pridržava saveta i upozorenja koja važe na svakoj plaži, a ovo su neke od plaža u Grčkoj gde je potrebno otvoriti četvoro očiju:

Lalarija – Skijatos

Lalarija je neopisivo lepa plaža na Skijatosu okružena tirkizno-plavim morem, belim šljunkom i sa brojnim posetiocima tokom leta. Međutim treba da znate da Lalarija nije potpuno bezbedna.

Pre svega, ova plaža je dostupna samo sa mora i uglavnom kada vetar duva sa severa, talasi dostižu visinu od nekoliko metara, stvarajući antimamal (obrnuti talas, kontinuirani povratak talasa) koji je opasan i za kupače i za male čamce.

Matala - Južni Krit

Kada u južnom delu Krita počne da duva vetar, usled pene koju prave talasi, plaža Matala postaje čisto bela i zabranjena za kupanje. More zapljuskuje ležaljke, a spasioci duvaju u pištaljke neprestano upozoravajući na opasnost.

Strm ulaz u more koji još više produbljuju veliki talasi, čak i najbolje plivače vuku ka otvorenom moru. Iako dežurni spasioci ukazuju na opasnost uvek postoje oni koji opasnost ne prepoznaju i ne obraćaju pažnju na upozorenja.

Plaža Tsigrado - Milos

More je na ovoj plaži predivno, ali silazak do nje je veoma opasan na šta upozorava i tabla za korišćenje staze na sopstvenu odgovornost.

Na vrhu litice i na visini od oko 50-ak metara silazak do plaže Tsigrado počinje kroz klanac koji je veoma uzak i klizav od peska i šljunka.

Nakon toga se nastavlja drvenim merdevinama pa onda uz pomoć konopca stižete do novog uskog i klizavog dela gde vas čekaju druge merdevine za silazak na obalu.

Plaža Nas – Ikaria

Iako na ostrvu Ikarija ne letuje veliki broj naših turista treba znati da se na severu ostrva nalazi poznata plaža Nas koja može biti opasna za plivače. Obala ima krupni pesak i šljunak, a more naglo prelazi iz plitkog u duboko.

Kada duva jak severni vetar, koji nije retkost u ovom području, nastaju talasi sa veoma opasnim morskim strujama. Takođe u Mesaktiju, kada vetar duva sa severa, uživaju samo surferi koji vole rizik i napornu borbu sa talasima.

Plaža Kavalikefta na Lefkadi

Iako jedna od najlepših plaža na Lefkadi, Kavalikefta može biti opasna, a plivanje u moru tokom velikih talasa se ne preporučuje. Jaki talasi vas mogu baciti na velike stene i izazvati povrede.

Posidi rt - Kasandra

Posidi rt ili plaža na Kasandri odnela je poslednjih godina nekoliko života. Zbog plime i oseke njen oblik se stalno menja. Nekada krajnji desni deo "potone" u moru i ne vidi se, a nekada "izroni", ali u drugačijem obliku nego pre. Ukoliko ipak želite da plivate na ovoj plaži ne udaljavajte se mnogo od obale!

Plaže na kojima postoji mogućnost odrona

Pojedine plaže u Grčkoj okružene su visokim liticama sa kojih je ponekad dovoljno da padne jedan kamenčić i povredi kupače.

Zbog mogućnosti povremenih odrona, kupači bi trebalo bi da poštuju preporuke i da na sledećim ne borave u blizini i podnožju litica već da se što više približe obali:

Navagio (Shipwreck) plaža na Zakintosu

Pre nekoliko godina došlo je do odrona dela plaže pri čemu je nekoliko posetilaca bilo povređeno. Plaža je nakon ove nesreće bila zatvorena tokom određenog perioda.

Udaljite se od litica takođe i na ovim mestima: Porto Katsiki i Egremni plaža na Lefkadi, Crvena plaža na Santoriniju, Agia Anna u severnom delu ostrva Evija, Peroulades plaža na Krfu.

Plaže koje su poznate po jakim strujama

Morske struje se menjaju svake godine, ali postoje mesta sa stalnom opasnošću. Plaže koje gledaju na sever su sklonije jačim strujama nego one koje su okrenute prema jugu, zbog vetrova u Grčkoj koji se zovu Meltemi.

Na plažama koje su poznate po jakim morskim strujama važno je ne udaljavati se mnogo od obale. Ovo se posebno odnosi na plaže Milos na Lefkadi, Mirtos na Kefaloniji, Paradise beach na Tasosu, vulkanska ostrva Lihadonisi kod Evije.

Kako se zaštiti

Da ne treba precenjivati svoje plivačke sposobnosti, rekao je i komandir ronilačkog voda Žandarmerije Marko Mladenović. On je ranije upozorio na građane da ne skaču u vodu, posebno ne na mestima na kojima se ne vidi dno, kao i da u vodu ne ulaze nepripremljeni i pod uticajem alkohola jer to može dovesti do kobnih posledica.

Takođe, da je neko neplivač ili da nije siguran u svoju plivačku sposobnost o tome treba da obavesti spasioca kako bi im posvetio posebnu pažnju.

(Kurir.rs/Blic)