TRAUME RODITELJA KADA DOĐE RAČUN ZA TELEFON: "Sada sve to imamo besplatno i neograničeno, a niko ni sa kim ne priča!"

Današnja omladina dosta vremena provodi na društvenim mrežama, njihova interesovanja drugačija su od interesovanja prethodnih generacija.

Drugačije se živelo...

Starije generacije su se više družile, vežbale, vreme provodile vani, ali su i njihovi roditelji imali glavobolje zbog nekih stvari.

Ranije su postojale "Pričaonice", mnogi su zvali ove brojeve telefona, a upravo zbog visokih računa za telefon su mnogi roditelji imali traume.

Jedan korisnik Titkoka prisetio se "Pričaonica" i podelio je stare reklame za njih.

- Traume roditelja kada dođe račun za telefon - navodi se u opisu snimka.

Čak su neki roditelji morali i da zaključavaju brojeve ne bi li sprečili decu da zovu "Pričaonicu".

- Sada sve to imamo besplatno i neograničeno, ali niko ni sa kim ne priča, jer su svi postali egocentrični i opterećeni sobom - navodi se u jednom od komentara.

Neki su naveli i da su upamtili sve reči ove reklame.

- Dođe ti račun u to vreme 100.000 dinara, dobiješ batine od ćaleta.. Tako je to bilo u to vreme - prisetio se jedan korisnik.

Bonus video:

01:30 PRELEP OBIČAJ KOJI IZUMIRE: Moderne tehnologije oterale čestitke u zaborav - Danas ih gotovo NIKO ne šalje (KURIR TELEVIZIJA)