OVO SU GREŠKE KOJE JE UPUCANI MLADIĆ (19) NAPRAVIO PRI ČIŠĆENJU ORUŽJA! Subotić: Jedan postupak je JAKO opasan i NIKAD se ne radi

Policija i tužilaštvo ispituju sta se tačno dogodilo noćas u Obrenovcu kada je iz ovog grada u Urgentni centar primljen L. Ć. (19) sa ustrelnom ranom noge.

Ranjeni mladić tvrdi da je čistio pištolj koji je iznenada opalio i pogodio ga, a ovu priču policiji je nezvanično potvrdio i njegov drug.

Na koji način se obavlja procedura čišćenja vatrenog oružja kako bi se isbegle opasnosti objasnila je za Kurir televiziju Zorica Subotić, član Upravnog odnora Nacionalne asocijacije za oružje.

- Samo čišćenje vatrenog oružja je procedura kao i ostale radnje. Vatreno oružje se pre svega nikada ne čisti pre nego što se ispraznilo od municije. Znači izvedI se okvir, proveri se da li se nalazi metak u cevi, u ležištu metka, a ono što je najvažnije da se ovde naglasi jeste da se oružje čisti tako što se rasklopi i svi se delovi podmažu - rekla je Subotić i dodala:

- Prema tome, to je samo jedna neozbiljna greška ukoliko je greška i to svi znaju koji koriste oružje. Znaju proceduru i to se uči u obuci o bezbednom rukovanju oružja. Oružje se nikada ne čisti u prisustvu drugih osoba iz razloga što takve greške, na primer, kada se oružje očisti, napuni se pa padne ili već šta, mogu da ugroze okolinu. Nakon toga oružje se drži odvojeno od municije u posebnoj kaseti oružje se drži prazno, zaključano i bez pristupa drugim osobama.

01:05 OVO SU GREŠKE KOJE JE UPUCANI MLADIĆ (19) NAPRAVIO PRI ČIŠĆENJU ORUŽJA! Subotić: Jedan postupak je posebno opasan

