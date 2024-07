SRPSKI TURISTI TVRDE: Ovo je NAJBOLJE VREME da se krene u Grčku kako bi se IZBEGLE GUŽVE na granicama

Sezona letnjih odmora uvek donosi velike saobraćajne gužve na graničnim prelazima Srbije, Makedonije, Bugarske i Grčke, posebno tokom vikenda u julu i avgustu - što mnoge srpske turiste navodi da smišljaju najbolji mogući plan putovanja od tačke a do tačke b.

Iako ne postoji striktno pravilo kada je najbolje krenuti i u koliko sati biti na nekoj od granica, ipak postoje određene smernice koje mogu pomoći putnicima da izbegnu duge kolone vozila na putu ka Grčkoj. To je upravo ono što je zanimalo i jednog Srbina, koji je unutar Fejsbuk grupe "GRČKA - grupa za turiste" upitao ostale članove za savet.

"Pozdrav svima. Oprostite ako postavljam pitanje koje je neko već postavio. Kada je najbolje krenuti za Grčku?

Tj. koje je otprilike najbolje vreme da se stigne na granicu. Ja idem iz Sokobanje", napisao je on.

Izbegavati petak subotu i nedelju

Kao najbitniju informaciju dobio je da svoj polazak definitivno isplanira radnim danima, i da izbegava vikende i dane kada su smene turista.

"U ranim jutarnjim satima (pred zoru) i radnim danima - da se bude na granici. Tako ćete izbeći bar vrućinu, takođe, petak, subotu i nedelju izbegavati", posavetovala ga je jedna žena.

foto: Kurir

Druga je dodala:

"U 19:30h krenuli iz Beograda. U 00h ušli u Makedoniju, u 2:20h prošli Evzoni".

Neki su pisali da ipak za tako nešto nema pravila i da je sve faktor sreće.

"U 7h i 19h su im smene, izbegnite ako možete to vreme. U suštini nema pravila! Kad smo odlazili na more bila sreda i čekali na granici 3h, kad smo se vraćali bila nedelja i proleteli bez ikakvih kontrola", napisao je još jedan član.

"Za jedne si poranio za druge zakasnio"

Još neko je podelio svoj detaljan plan putovanja do Grčke sa drugima.

"Najbolje je biti u 19h na Grčkoj granici po njihovom vremenu. Tada niko ne ide u Grčku sem nas par "pametnih" jer gde se ide u to vreme tj. u koji smeštaj planiraš da uđeš i kada?! Za Halkidiki i Olimpsku regiju si okasnio, za Jonska ostrva, Atinu i Peloponez poranio... Ja idem u to vreme jer neću 5 minuta da čekam na granici. Idem na Medžitliju da ne rizikujem ni dva minuta čekanja, a šta ćemo u 19 sati kad uđemo u Grčku, razmišljaćemo kad uđemo....Bitno mi je da uđem, za ostalo ću lako", napisao je on.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:20 Naši turisti na autobuskoj stanici u Sutomoru