"RIGOROZNE KAZNE NE REŠAVAJU PROBLEM MALOLETNIČKE DELIKVENCIJE" Stručnjaci analiziraju: Problem je dosta dublji, OVDE je rešenje

Zabrinjavajuć je podatak da raste broj krivičnih dela koje čine maloletnici. Međutim, poseban alarm za društvo je kada ubistvo počini maloletnik, tačnije dete koje nema ni 14 godina. Upravo ovih dana policija traga za maloletnim ubicom i višestrukim prestupnikom iz Novog Sada, V.N. koji ima 13 godina. On je pobegao iz Zavoda za zaštitu dece i omladine u Beogradu gde je smešten, posle bekstva iz novosadskog Centra za socijalni rad.

Smatra se da su on i njegov brat (11) zajedno počinili skoro 100 lakših i težih krivičnih dela.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o kaznenoj politici prema maloletnicima bili su Snežana Anđelić, dečiji psiholog i Miljkan Karličić, advokat.

Karličić smatra da se rešenje ovog problema ne krije u rigoroznijim kaznama:

- To o čemu govorite je tzv. kazneni populizam, sve se rešava sistemom oštrijih kazni i sankcija. Konkretno, vezano za dela, kada se priča o deci, onda možemo iskoristiti primer američkog prava. Tamo su jako oštre kazne, odgovaraju roditelji za dela koja im počine deca, ali to nije dovelo do pada maloletničke delikvencije. Smatram da je primaran strah od razotkrivanja, Americi ni smrtna kazna nije smanjila stopu kriminala. Samim tim, nije tu rešenje, već je rešenje da se zaista promisli i na jedan dobar, klasičan način, organizovati seriju stručnih rasprava, istraživanja, pa pokušati nešto promeniti.

Anđelić tvrdi da u ovom slučaju, kazna nije efikasna, te da je potrebno prevaspitati maloletne delikvente, odnosno utvrditi uzrok njihove potrebe za zlodelom:

02:43 RIGOROZNIJE KAZNE NE REŠAVAJU PROBLEM MALOLETNIČKE DELIKVENCIJE Stručnjaci analiziraju: Potrebno ih prevaspitati NA OVAJ NAČIN

- Mi u društvu imamo delo i kaznu, i to je ono čime se mi bavimo, počinio si ovo, a sledi ti ovo. Međutim, postavlja se pitanje da li možemo da zađemo dublje u problematiku i da se potrudimo da do određenog dela ni ne dođe. Ovde imamo primer dvoje dece koji su počinili preko 100 krivičnih dela. Izvinite, ali gde je društvo bilo, gde su centri za rad sa decom, psiholozi... Gde su bili u tih 100 dela. Trebalo je u startu reagovati, ali ne tako što ćete ga kazniti, tu se vrtimo u krug, ta metodologija nije urodila plodom, moramo da načinimo vrstu prevaspitavanja tog deteta, ali i da utvrdimo uzrok, odnosno gde i kako žive, šta se dešava u porodicama, ipak govorimo o maloj deci, kako dete uopšte počini takva dela? Mi moramo da se pozabavimo ozbiljnom psihoterapijom te dece, i da čitavu porodicu dovedemo u red, to nije lako, ali je i te kako moguće.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

06:25 DEČAKU (14) POLICAJAC HTEO DA STAVI LISICE, A ON MU PSOVAO MAJKU, PA GA UPOZORIO Ristić: Maloletnici suroviji nego 90-tih!