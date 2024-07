"AKO HOĆETE DUŽU MLADOST I BOLJE ZDRAVLJE IZBEGAVAJTE SUNCE U KRITIČNOM PERIODU!" Dermatovenerolog upozorio na ozbiljne posledice!

O tome kako jako sunce i rekordne vrućine koje su trenutno na snazi u Srbiji mogu uticati na zdravlje kože govorio je za Kurir televiziju Predrag Poleskić specijalista dermavenerologije sa kojim je razgovarala novinarka Kurira, Nevena Milošević.

Ističe da je koža naš najveći organ i da je ona prva na udaru trenutno intenzivnog UV zračenja koje joj može naštetiti:

- Koža je naš najveći organ i ona je prva linija odbrane od UV zraka koje emituje sunce i koža pamti. Moj savet je da ako hoćete da ostanete duže i zdraviji i mlađi da izbegavate sunce kada je najviši indeks UV zračenja, a to je perod od 10 do 17h - rekao je Poleskić i dodao:

- Za male bebe čak do godinu dana, ne preporučuje se uopšte da idu na more. Njihova koža nije zrela za tako nešto. Treba, takođe, koristiti preparate sa SPF faktorima, a važna je naravno dovoljna hidratacija, dovoljan unos antioksidanasa što sve smanjuje rizik od oboljenja. Moram to da kažem, u porastu su nemelanocitni I melanocitni tumori kože, jako veliki porast! tako da ako želite da izbegnete takve neke situacije, ta fotoprotekcija je jako bitna.

