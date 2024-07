U jeku smo tuirističke sezone, pa je neizostavno pitanje kakva je situacija na graničnim prelazima.

Novinarka Aleksandra Dražić izvštavala je sa graničnog prelaza Batrovci:

foto: Kurir televizija

- U ovo trenutku na granićnom prelazi između Srbije i Hrvatske ima nešto manje putnika nego što je bio slučaj prethodnog dana. Očigledno ljudi putuiju tokom noći i ranih jutarnjih sati. Nešto više ima vozila na ulazu u našu zemlju, a čekanja su otprilike pola sata. Ista je situacija je na prelazu Tovarnik.

A Jovica Mitić iz automotosaveza Srbije kaže da su trenutno najveće gužve na prelazu u Severnu Makedoniju.

- Nalazimo se u tom delu turističke sezone, kada se nekako najviše putuje u smeru ka Severnoj Makedoniji i ka Grčkoj i tu treba očekivati nekako najveći broj vozila. Međutim, na svu sreću to je integrisan prelazak sa Makedonijom, tako da vrlo brzo se prolazi ta carinska i pasoška kontrola i očekujemo da će sigurno i u ovom vikendu saobraćaj biti osvetno pojačan - kaže Mitić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Trebaju vozači računati i sa tim nekim zadržavanjima u nekom intervalu od 30 do 60 minuta. Sada očekujemo onaj povratni talas iz Grčke kroz Severnu Makedoniju, tako da može i na ulazu u Srbiju biti povremeno tih zadržavanja, koja će se opet kretati u nekom intervalu od 30 do 60 minuta.

Podsetio je i na prelaz Prohor Pčinjski na kom je moguće izbeći čekanje:

- Dobra je stvar da tu ima i granični prelaz Prohor Pčinjski. To je manji granični prelaz, ali uglavnom se na njemu manje čeka, tako da za one koji nisu voljni da sačekaju tih nekih 30-ak minuta, mogu da iskoriste i ovaj granični prelaz, kako bi brže prošli do svog odredišta.

01:21 NAJVEĆA GUŽVA NA GRANIČNOM PRELAZU U SEVERNU MAKEDONIJU! Mitić: Da bi se izbeglo čekanje može se koristiti OVAJ MANJI prelaz

