IMA MNOGO DRASTIČNIJIH SLUČAJEVA OD ŠVERCOVANJA TELEFONA ZATVORENICIMA! Marković opisao slučaj puštanja robijaša zbog DROGE!

U Okružnom zatvoru u Beogradu uhapšen je komandir koji je, kako se sumnja, pritvoreniku osumnjičenom za teže krivično delo pokušao da unese mobilni telefon u ćeliju.

Kod njega su prilikom hapšenja pronađena tri telefona, a sumnja se da je duže vreme sarađivao sa krinalnom grupom, te MUP najavljuje nova hapšenja.

Ovaj slučaj komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi- nova snaga Srbije" i Zvonko Tomašević, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije za izvršenje.

foto: Kurir televizija

- Ako uzmemo ovaj primer onda je moguće da se od danas takve zloupotrebe spreče u većoj meri. Vidimo da su praktično svi zatvorenici imali telefon tako da su ova trojica malo. Svako ko je imao para mogao je da unese telefon. Bilo je drastičnijih slučajeva, recimo kad je suspendovan upravnik zatvora u Nišu. Puštao je Albance za vikend koji se više nisu vraćali. U pitanju je droga naravno - rekao je Marković i dodao:

- Vrhunskim kriminalcima je bitno da imaju kontakt sa slobodom i zbog toga su im potrebni telefoni. Oni koji im švercuju telefone to rade iz materijalne koristi, ali ne samo zbog toga nego i da bi dobili neke nove kontakte.

Tomašević je ocenio da za ovakve slučajeve u zakonu ne postoje adekvatne sankcije:

- To se radi iz raznih motiva. Nekada je to materijalna korist, nekada ucena, strah i tako dalje. Mislim da je glavni problem što mi nemamo adekvatne krivične sankcije za ovakve slučajeve. Kada bi se doneo zakon da kada službeno lice napravi takvo delo ima dvostruko veću kaznu nego kada bi to uradio civil mislim da bi se ove pojave proredile. Ja otkako sam u službi znam samo za jedan ovakav slučaj koji je procesuiran, a potom osuđen a vrlo blagu kaznu.

Kurir.rs

