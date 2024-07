SUP DASKE I SKUTERI PRAVE NAJVEĆE PROBLEME NA PLAŽAMA! Spasilac: Od početka sezone imali smo nekoliko TEŽIH intervencija

Skakati u vodu bez bilo kakve pripreme može biti zaista veoma opasno i može nam naneti ozbiljne povrede. To nam pokazuje upravo i slučaj kada je mladić skočio u bazen nakon čega je dobio povrede kičme i zbog toga završio na intenzivnoj nezi.

A o tome kakve još opasnosti vrebaju na kupalištima u Srbiji izveštavala je sa Novosadske plaže novinarka Kurira Ane Drakić koja je razgovarala sa Miroslavom Begovićem, koordinatorom spasilačke ekipe.

- U noći između srede na četvrtak, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova policijske uprave u Novom Sadu kao i odreda žandarmerije spasili su sedamnaestogodišnjeg Novosađanina koji je u jednom momentu ušao u reku i kada je pokušao da izađe na obalu, nije uspeo, dozivajući u pomoć. Njihovom brzom reakcijom na svu sreću, mladić je bez ikakvih povreda izvučen na obalu, kod novosadskog naselja Šangaj - izvestila je Drakić.

Begović je dap savete za bezbedno kupanje i upozorio na moguće posledice pojedinih postupaka kupača:

- Naša plaža ima pravila koja treba se poštuju. Pravila su jasno napisana na ulazu na svakoj kapiji. Jedno od pravila je to da se ne kupa tamo gde nije dozvoljeno, a to su tri mesta na našoj plaži. To je špic gde je plovni put, ispod mosta gde još uvek imamo posledice bombardovanja i kod Danubijusa gde počinje krivina i ubrzava se tok reke - rekao je Begović i dodao:

- Zabranjeno je kupanje iza bova, kao i ulazak u vodu u alkoholisanom stanju. Znači treba se samo pročitati i što najbitnije biti svestan posledica.

Kaže da velike probleme stvaraju sup daske i skuteri:

- Veliki problem imamo sa ovim subdaskama koje daleko odlaze od obale. To je jedan problem. Drugi problem su skuteri i gliseri koji velikom brzinom prilaze bovama.

Od početka sezone bilo je i intervencija spasilačkih ekipa:

- Ove godine smo imali oko 5-6 težih intervencija da tako kažem i nešto, kao i nekoliko lakših koje se uglavnom odnose za pružanje prve pomoći.

