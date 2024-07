BEZBEDNO JE ALI PRESKUPO! Srbi otkrili kako stvarno izgleda život u Italiji pa priznali šta im najviše smeta

Odlazak i preseljenje u drugu državu nikada nije lako. Ne samo zbog činjenice da uskoro započinjete neki drugačiji život, već i zbog mnogih nepoznanica koje sama zemlja sa sobom nosi.

Jedna Srpkinja, koja je u procesu razmatranja odlaska u Italiju, tačnije Milano, upitala je unutar svoje anonimne objave na Reditu kakav je život tamo i šta je ono što bi mogla da očekuje nakon preseljenja.

"Trenutno razmatram posao u Italiji, konkretno u Milanu i interesuju me vaša iskustva življenja tamo.

Ispod ću ostaviti neka pitanja koja vas mogu inspirisati u pisanju.

Koliko dugo živite u Italiji?

Šta vas je navelo da se preselite?

Da li su postojale neke kulturološke razlike kojima ste se morali prilagoditi?

Da li ste morali položiti test iz poznavanja jezika da biste radili tamo?

Da li ste se osećali prihvaćeno u tom smislu?

Da li ste se generalno osećali prihvaćeno?

Da li se osećate sigurno?

Šta vam se najviše dopada kod života tamo? Šta najmanje?

Kako komentarišete ekonomski aspekt življenja tamo?

Šta biste voleli da ste znali pre nego što ste se preselili?

Da li je bio komplikovan proces preseljenja?...

Svakako budite slobodni da podelite bilo šta vezano za Italiju i Milano. Sve je dobrodošlo", napisala je ona.

"Milano je bez veze grad"

Na svoje pitanje odmah je dobila nekoliko odgovora, najpre onih kraćih.

"Nauči jezik. Nikome ne treba došljak koji je došao da se grebe, a ni jezik ne zna", "Od svih, a bio sam u mnogo gradova u Italiji, Milano bezveze grad, nula, ništa mi ni zanimljivo ni lepo nije bilo tamo, sreća nisam išao zbog Milana nego zbog formule pa mi je to bilo najbliže mesto. Jedina dobra stvar je što je vozom Komo jezero na pola sata. Komo je raj na zemlji! Od studenata čuo da je Navilji deo grada najživlji… Tamo sam i bio smešten tri dana na nekom kanalu… Izvini na hejtu ali to je moj osećaj, bukvalno da prolazim kolima pored Milana ne bih svratio ni na kafu… Što se sigurnosti tiče skroz OK sam se osećao, e sad, ti ideš tamo da živiš a ja turistički na par dana pa nije možda reper ali to je ukratko", pisali su oni.

"Ne dopada mi se njihova spora birokratija"

Tada se javio još jedan korisnik pa svojim ličnim iskustvom, kao neko ko tri godine živi u Milanu objasnio kako izgleda život u Italiji. On je tamo, kaže, otišao zbog poslove prilike i za sada se ne kaje.

"Pokušaću da odgovorim na pitanja.

Da li su postojale neke kulturološke razlike kojima ste se morali prilagoditi? Kulturološke razlike postoje, ali nisu ekstremne, nisam imao period prilagođavanja, brzo sam se navikao.

Da li ste morali položiti test iz poznavanja jezika da biste radili tamo? Ne, mogu da radim na engleskom, ali italijanski je poželjan i u poslu i u svakodnevnici.

Da li ste se osećali prihvaćeno u tom smislu? Nisam siguran u kom smislu, ali da, osjećam se prihvaćeno.

Da li se osećate sigurno? Uglavnom da, ali kao i u svakom velikom gradu, čovek mora da bude oprezan. Ja do sad nisam imao nijedan incident", napisao je on pa dodao šta je ono što mu se najviše a šta najmanje dopada.

"Najviše lepota zemlje, prvenstveno prirode, ali i kulture i arhitekture. Najlepše planine, najlepše more (konkretno Sardinija) i najlepša jezera Evrope su u Italiji. Iz Milana možeš biti za manje od sat vremena na Komu, malo više od sat na Mađore ili Iseo, za 2 sata na Gardi, za 2-4 sata na Alpima..

Najmanje mi se dopada njihova izuzetno spora birokratija i generalno preležeran pristup svemu. Kad pređeš granicu u Švajcarsku, onda vidiš koliko sve može biti bolje organizovano i efikasnije", objasnio je on.

Milano je veoma skup

Kako je dalje napisao, Milano je veoma skup, pogotovo nekretnine.

"Odličan grad za život ako imaš (relativno) visoku platu. Sa takvom platom možeš da iskusiš pravu lepotu grada ali i italijansku kuhinju - jer ovako nije baš izdržljivo jesti po restoranima svakodnevno", napisao je on pa otkrio da za proces preseljenja nu njegovom slučaju nije merodavan jer je kod njega sve išlo preko firme.

