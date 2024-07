FARMAKOLOG UPOZORAVA: LEKOVI NA VRUĆINAMA MOGU POSTATI ŠTETNI! Evo na šta sad POSEBNO TREBA OBRATITI PAŽNJU pri uzimanju terapije!

Tokom letnjih vrućina neophodno je da povećamo brigu o čuvanju lekova koje koristimo, upozoravaju stručnjaci.

Talasi vrelih dana se smenjuju, pa često nismo u prilici da lekove ostavljamo kod kuće, već u automobilu, tašni ili nekom drugom mestu.

Novinarka Kurira Nevena Milošević istraživala je koliko je ova ustaljena praksa zapravo dobra u razgovoru sa prof. dr Violetom Stanimirović, farmakologom.

- Na svakom pakovanju jasno je navedeno kako se lekovi čuvaju počevši od čvrstih farmaceutskih oblika tableta, tečnih solucija, sirupa, posebno onih koji se rastvaraju za decu. Obično je temperatura jod 15 do 25 stepeni za te, da kažem, obične lekove. Međutim, ove temperature koje su sada aktuelne iziskuju poseban oprez za čuvanje ovakvih lekova. Prvo, u stanu je takođe temperatura iznad 25 stepeni, tako da lekove treba čuvati na tamnom i najhladnijem mestu u stanu, što isključuje kupatilo gde ima vlage i temperatura raste, kao i kuhinju gde su isparenja - rekla je Stanimirović i dodala:

- Sva ova ekscesna stanja mogu uticati na, pre svega, efikasnost aktivne substance koja se nalazi u leku, ali mogu uticati i na fizičko-hemiske promene ovih lekova - na boju, miris, na ukus i na kraju krajeva i na ubrzano raspadanje nekih i tzv. inertnih substanci u leku, koji mogu da deluju štetno. Ne znači, dakle, samo da će lek biti manje efikasan, nego će biti i štetan. Zbog toga je jasno navedeno kako treba čuvati lekove, a u ovakvim slučajevima obično apotekar u apoteci daje instrukcije gde treba čuvati lekovi. Međutim, nismo mi svi instruirani da pitamo lekara ili apotekara kako čuvati lekovi. Zbog toga ova opšte smernice su jako bitne. Znači, u stanu čuvati na hladnom mestu koje je zaštićeno od svetlosti i vlage. Antibiotike, lekove protiv neuroloških oboljenja tipa epilepsije, hormonske preparate treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 stepeni.

Istakla je da na lekove mogu loše uticati i niske temperature:

- Ni niska temperatura ne valja za lekove. Zbog toga je jako bitno da ukoliko putujete negde, te lekove na neki način sačuvate i od niskih temperaturi kao i od visokih. Kad govorimo o visokim ne treba ih čuvati u kaseti gde je instrument tabla. takođe ako se putuje avionom leti, ne treba ih stavljati u prtljažnik aviona, nego ih držati uz sebe. Šta je još bitno? Bitno je da se ispoštuju uputstva kada su u pitanju kapi za oči, kapi za uši i rastvoreni antibiotici za decu. Znači ispoštovati uputstva da kada se otvore kapi za uši ili oči, odnosno kada se lek rastvori, govorimo o antibiotiku za decu, da je potrebno onoliko dana koliko je dozvoljeno da bude u soluciji - da bude na temperaturi od 2 do 8 stepeni.

Osvrnule se na uzimanje terapije u kritičnom, najtopljijem peroodu dana:

- Šta je još važno? Važno što ljudi danas iako ne treba da hodaju napolju i da se čuvaju sunca na temperaturi od 11 do 5 sati popodne, oni moraju da uzimaju terapiju. Ako je ta terapija potrebna da se uzme negde u sredini dana i ako oni to stavljaju u svoju torbu ili neki prtljag, potrebno je da na neki način obezbede tu relativno adekvatnu temperaturu. Kako to uraditi? Pa tako što se ti lekovi mogu staviti u neku termovrećicu koja drži tu temperaturu, a ako je to putovanje na duže, moguće je da se stave u neku hermetičku plastičnu kutiju koju treba omotati gazom i ako se kolima ide, obezbediti da temperatura ne bude više od 25 stepeni u kabini.

