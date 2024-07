„NEPOBEDIVI” OSVOJILI KOPAONIK: Invictus Challenge by Mozzart postavlja nove rekorde

Uspon od deset kilometara do Pančićevog vrha i ne zvuči mnogo teško, ali kada taj put morate da pređete preko Sunčane doline i Malog Karamana i da usput savladate brojne prepreke jedno je sigurno - na cilju postajete „Nepobedivi“. Upravo je to još jednom postigao Mozzartov tim, ali i brojni ljubitelji OCR trka na Invictus Challenge by Mozzart, koji je održan na Kopaoniku.

Na putu do osvajanja najvišeg vrha Srebrne planine “Nepobedivi” su uspešno preskakali zidove od automobilskih guma, provlačili se ispod mreža, peli uz karike i konopac, nosili kante pune vode… Nakon dnevne trke, tim je u pohod na Pančić krenuo i u večernjim satima, koji su bili rezervisani za noćnu trku. Jedno je sigurno Mozzartov tim „Nepobedivi“ potvrdio je da im ovaj epitet odlično pristaje uz mentalnu snagu i fizičku spremnost. Dokazali su i da snaga prirode pomera granice sopstvenih mogućnosti.

foto: Promo

Pre Kopaonika, uspešno su osvojili Petrovaradinsku tvrđavu, gde je održan prvi ovogodišnji Invictus posvećen damama. Fondacija Mozzart je za svaku takmičarku koja je stigla na cilj izdvojila sredstva za Sigurnu kuću u Novom Sadu, a u ukupnom skoru na kraju je donirano 400.000 dinara. Hrabri tim se potom u junu preselio na najlepšu novosadsku plažu, gde je organizovana i trka za mališane. Za svako dete koje je uspešno istrčalo specijalni poligon Fondacija Mozzart donirala je sredstva, a ukupno je prikupljeno 300.000 dinara za Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici.

foto: Promo

Naredno okupljanje zakazano je za oktobar kada „Nepobedive“ očekuje osvajanje Fruške gore.

Promo