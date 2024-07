PADAJU TEMPERATURNI REKORDI PO SRBIJI: Ovaj grad se topi! Termometar malo nakon podneva pokazao OVU BROJKU - oglasio se i RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod izmerio je danas u Novom Sadu 41 stepen, što je "srpsku Atinu" svrstalo među najvrelije u ovoj nedelji.

Termometar pokazuje 37 stepeni, ali subjektivni osećaj je 41.

Sremska Mitrovica i Ćuprija slede za njim sa izmerenih 38.

foto: Printscreen/RHMZS

Detaljna prognoza za naredne dane

Subota: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u Banatu i donjem Podunavlju pojačan. Najniža temperatura od 17 do 28, a najviša od 36 do 40 stepeni.

Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na severozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, do kraja dana u Vojvodini i zapadnoj Srbiji u skretanju naseverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 28, a najviša od 35 do 40 stepeni.

Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.

Prognoza vremena od 16. do 20 jula

Pretežno sunčano i veoma toplo. Od srede (17. jula) na severu Srbije, a oko 20. jula u svim krajevima manji pad temperature za oko 5 stepeni, ali će se nastaviti period sa tropskim danima (u urbanim sredinama i tropskim noćima). Očekuje se i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Upaljen crveni meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U Srbiji je danas na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura, a ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.