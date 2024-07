DA LI JE PRED NAMA PAKLENA NOĆ? Ovi gradovi u Srbiji su TOPLIJI SADA NEGO U PODNE! RHMZ najavio šta nas očekuje od sutra (FOTO)

Najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da su danas u 12 časova izmerene paklene temperature u čitavoj Srbiji, a najgore je u Novom Sadu i Ćupriji.

Gotovo u svim gradovima temperatura prelazi 35. podeljak, a u šest popodne je najviše izmereno u Kragujevcu gde je izmereno čak 38°C.

Temperatura je u ovom gradu u delu dana kada je sunce najjače bila 35 stepeni, a u međuvremenu je skočila, kao i u Beogradu, Valjevu, Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Leskovcu, Nišu.

Do 38. podeoka stigli su danas i u Smederevska Palanka i Ćupriji.

Temperature u 18.00 časova u Srbiji:

Ćuprija - 38°C

Kragujevac - 38°C

Smederevska Palanka - 38°C

Beograd - 37°C

Novi Sad - 37°C

Zrenjanin - 37°C

Kikinda - 37°C

Valjevo - 37°C

Kruševac - 37°C

Niš - 37°C

Leskovac - 37°C

Sombor - 37°C

Loznica - 36°C

Sremska Mitrovica - 36°C

Veliko Gradište - 36°C

Negotin - 36°C

Požega - 36°C

Kraljevo - 36°C

Kuršumlija - 36°C

Palić - 36°C

Zaječar - 35°C

Vranje - 35°C

Dimitrovgrad - 34°C

Bela Crkva - 34°C

Sjenica - 30°C

Zlatibor - 29°C

Kopaonik - 24°C

Kao što se može videti Kopaonik i Zlatibor su jedina dva mesta u Srbiji gde je temperatura ispod 30 stepeni, a čini se da će veče i dan pred nama doneti samo još veće temperature.

Detaljna prognoza za naredne dane

Subota: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u Banatu i donjem Podunavlju pojačan. Najniža temperatura od 17 do 28, a najviša od 36 do 40 stepeni.

Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na severozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, do kraja dana u Vojvodini i zapadnoj Srbiji u skretanju naseverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 28, a najviša od 35 do 40 stepeni.

Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.

Prognoza vremena od 16. do 20 jula

Pretežno sunčano i veoma toplo. Od srede (17. jula) na severu Srbije, a oko 20. jula u svim krajevima manji pad temperature za oko 5 stepeni, ali će se nastaviti period sa tropskim danima (u urbanim sredinama i tropskim noćima). Očekuje se i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Upaljen crveni meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U Srbiji je danas na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura, a ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Kurir.rs/Telegraf