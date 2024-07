NAJEZDA BUBA U BEOGRADU A NISU SMRDIBUBE: Marko kaže da su brze kao metak! Rastu i do 10 centimetara ali bolje da ih NE UBIJATE

"Spazim je uvek na zidu, krajičkom oka, a ona već šmugne. Brza je kao metak. Izgleda užasno, da se slediš."

Ovako Marko iz Beograda komentariše najezdu jedne naizgled zastrašujuće bube u svom stanu. Reč je o stonogi. Iako je otrovna, ova stonoga svojim kandžama ne može da probije kožu čoveka, a ako bi to nekako i uspela, nema opasnosti.

Ipak, videti njene dugačke noge i antene nije nimalo prijatno, pa se većina uplaši samo kad je ugleda.

Međutim, ono što stručnjaci savetuju suprotno je nome što većina uradi čim je vidi. Ove bube ne treba ubijati.

- Reč je o stonogi Scutigera coleopterata (Linnaeus, 1758). Ona je grabljivica i hrani se beskičmenjacima. Živi na tamnim i vlažnim mestima, često naseljava, kuće i stanove - priča profesor Biološkog fakulteta dr Slobodan Markov.

Iako naizgled strašna (može da naraste i do 10 centimetara), ova stonoga ne samo da nije opasna po čoveka, već je i vrlo korisna.

- Ne, ne treba da je ubijate kad je vidite. Ova stonoga ubija druge štetne insekte, bubašbave, bubaruse... A njihove "kandže" nisu dovoljno jake da bi probile kožu čoveka - ističe Markov.

No, slika i prilika definitivno nije prijatna. Taman kad se opustite, na zidu ugledate stvorenje koje može (sa antenama) da izraste čak i do 10 centimetara - ima ružne i dugačke, gusto poređane noge i na sve to, još i antene. Ako je i ubijete, što je pravi poduhvat s obzirom na njenu brzinu, ostaće velika fleka na zidu. Moramo se pomiriti sa tim da su i one "ukućani", a zahvaljujući njima manje ima buba.

Što više stonoga imamo u stanu, manje ćemo imati drugih buba. A izbor je vaš.

