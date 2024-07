FILIP KARAĐORĐEVIĆ U HILANDARU: Osećaj je poseban, a toplina, srdačnost i gostoprimstvo koji su mi ukazani duboko su me dirnuli

Njegovo kraljevsko visočanstvo princ-naslednik Filip Karađorđević boravio je u dvodnevnoj poseti manastiru Hilandaru na Svetoj Gori, nepunih godinu dana nakon njegove prve posete svetoj srpskoj carskoj lavri.

Princa je dočekao iguman manastira, Visokoprepodobni arhimandrit Metodije sa bratstvom.

Povodom posete Hilandaru, Njegovo Kraljevsko Visočanstvo je izjavio:

“Nepunih godinu dana od moje prve posete, ponovo sam se vratio našoj Svetoj carskoj srpskoj lavri, manastiru Hilandaru na Svetoj Gori. Osećaj je poseban, a toplina, srdačnost i gostoprimstvo koje mi je ukazao Visokoprepodobni iguman Metodije sa bratijom, duboko su me dirnuli. Poštovanje koje se pokazuje kraljevskoj porodici Karađorđević i delima mojih predaka, u ovoj instituciji, čini me ponosnim, koliko i obavezuje. Igumanu sam simbolično poklonio krstić sa nedavnog krštenja moje ćerke princeze Marije. Neprekinuti centar naše duhovnosti i istorije uvek me je privlačio i inspirisao. Danas je i dan rođenja mog čukundede Kralja Petra I Oslobodioca, koji je gajio slična osećanja prema Hilandaru, našem mestu izvan vremena. Retki su narodi koji baštine ovakvo blago. Naše sudbine neraskidivo su povezane sa njim. Sutra ću prisustvovati Svetoj Liturgiji povodom velikog praznika Svetih apostola Petra i Pavla. Pomoliću se Presvetoj Bogorodici Trojeručici za zdravlje i napredak našeg Doma i našeg naroda”.

1 / 4 Foto: Kabinet Nj.K.V. princa-naslednika Filipa

Na bogosluženju je, zajedno sa hilandarskim monasima, pojao i vizantijski hor “Sveti Simeon Mirotočivi”, koji je nedavno pevao na krštenju princeze Marije, kćerke princa-naslednika Filipa.

Iguman Metodije je princu Filipu poklonio ikonu Svetog Andreja Prvozvanog, slavu doma Karađorđevića, kao i svilenu maramu iz kolekcije „Hilandarsko nasleđe“ sa motivom „Pustinjski krin“, ornamentom iz hilandarske rukopisne knjige iz 17. veka, dar princezi Danici.

Boraveći u Hilandaru, Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, obišao je radove na manastirskom konaku u pratnji igumana Metodija i prvog epitropa, monaha Teodosija. Princ je upoznat sa planom da se radovi na obnovi izgorelog dela manastira završe do kraja sledeće godine.