PAKLENE VRUĆINE, ALI I PAKLENE CENE NA ADI! Sat na toboganu 1.500, ležaljke paprene, a ne dao Bog da ogladnite! Detaljan cenovnik

Toplotni talas ne napušta Srbiju, temperature su čak i zvanično 40 u hladu, subjektivni osećaj je koji stepen iznad! Bazeni su puni, obale reka isto, a u Beogradu spas od žege traži se na Adi Ciganliji.

Već do podneva je danas bilo ko oko puno. A ljudi su samo pristizali. Žalili su nam se da ih je sunce već "puklo u glavu", da jedva čekaju da dođu do vode. U debeloj hladovini porodice s decom zauzele su mesto još u jutarnjim satima. Kažu da ne planiraju da se pomeraju do kasno uveče.

Na plaži na suncu su uglavnom tinejdžeri, mažu se raznim faktorima, pa se brčkaju. Kažu da baš tada najviše izgore u vodi. Većina na peškirima i pod suncobranima, hlade se i lepezama. Ali ima i odvažnijih starijih...

- Ovde sam maltene svaki drugi dan od devet ujutru do deset uveče kad imam slobodno. Iako sam u penziji, i dalje radim kao portir jer osećam da mogu. Kad sam pored vode, ne osećam vrućinu. Podnošljivo je, ali u gradu... Nigde ne idem bez flaše s hladnom vodom - kaže za Kurir Milenko Zogović (72). Ima i onih koji moraju da rade. Lazar Mladenović je konobar na Adi.

Toplotni talas potrajaće i tokom ove sedmice Ponedeljak 25/38

Utorak 26/40

Sreda 25/37

Četvrtak 25/37

Petak 24/34 * Izvor RHMZ

- Rashlađujem se za vreme pauze i pijem što više vode. To mi pomaže da izguram dan. Najveća gužva je kasno po podne, tad bukvalno nema slobodnog mesta. Gosti najviše poručuju limunadu s nanom, a onda kafu i ostala osvežavajuća pića. Ležaljke dobijaju uz piće - naglašava Mladenović.

foto: Marko Karović

Cene pića kafa 200-260

espreso sa mlekom 240-270

gazirani sok 260

negazirani sok 270

limunada 0,3 l 270

ceđeni sok 270-490

voda 0,3l 220

voda gazirana 240

pivo 0,3l 280

pivo 0,5l 360

Na Adi se ne rashlađuju samo Beograđani nego i gosti prestonice. Omladina iz Kumanova je tu, među njima i Marko Tasić (18). Prvi put je na Adi i oduševljen je mestom, ali ne i vrućinama.

Kako se ponašati na vrućinama Izbegavajte boravak na kritičnim mestima u najtoplijem delu dana zbog opasnosti od toplotnog udara i sunčanice

Redovno se rashlađujte, pijte dosta tečnosti

Ostavite posude sa svežom vodom za životinje, kojima je ovih dana podjednako teško kao i ljudima

U periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu bez adekvatne zaštite duže od 10 minuta usled veoma visokih vrednosti indeksa UV zračenja

Vreme je potencijalno opasno po zdravlje pa je neophodno redovno pratiti državne i nadležne službe i primenjivati njihove savete

- Prijatno je samo u vodi i pod klimom, a na suncu prži. U Kumanovu je bar preko noći svežije, ovde temperatura kao da ne pada. Idem sad u vodu da se rashladim malo, tek sam došao.

Cene hrane na Adi pljeskavica 200 g 400

ćevapi 200 g 450

kobasice200 g 450

pileći file 450

mešani roštilj kg 2.300

pomfrit 200 g 250

girice 200 g 300

slane i slatke palačinke 300-350

burgeri 590-640 * Iznosi su u dinarima

Prodavačica sladoleda ima pune ruke posla. Stigla je samo da nam kaže da su gužve velike, ali da "pamti gore i toplije dane".

Sparno I tamo gde je pala kiša kao da nije Prvog dana vikenda na jugozapadu zemlje je pala kiša praćena grmljavinom, naročito na Pešterskoj visoravni, širem području Uvca, Golije, Sjenice, a bilo ju je i u Vojvodini, na primer Somboru. Meštani kažu da su pljuskovi doneli samo trenutno rashlađenje i da se već u nedelju sve vratilo na staro uz još veću sparinu.

Inače, u noći između subote i nedelje u većini gradova u Srbiji u 22 sata temperatura je bila viša od 25 stepeni, u Beogradu čak 32! Ne zaostaju ni Novi Sad, Zrenjanin i Smederevska Palanka sa po 31 stepen, a stepen niže bilo je u Nišu i Loznici.

Zabava na Adi tobogan sat vremena 1.500

tobogan pola sata 1.000

tobogan tri spusta 400

tobogan jedan spust 200

kupanje u bazenu 500

ležaljke po komadu 750 * Cene su u dinarima

Preko dana svi su kucali podeoku na 40 Celzijusa. RHMZ je najavio da se "veoma izražen toplotni talas" nastavlja i u drugoj dekadi jula, a u Srbiji na snazi je crveni meteoalarm.

