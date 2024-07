I U JULU VELIKI ODZIV GRAĐANA NA AKCIJU MINISTARSTVA ZDRAVLjA Preventivne preglede obavilo 16.000 građana

Nastavlja se izuzetan odziv građana na akciju preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja, te je ove julske nedelje, i pored sezone godišnjih odmora, pregled u više od 160 zdravstvenih ustanova širom Srbije, obavilo ukupno 15.917 građana! Od početka ove akcije, u četiri dana pregled je obavilo blizu 115.000 hiljada građana!

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio je svim građanima koji su i danas ukazali poverenje svojim lekarima, i u nekoj od zdravstvenih ustanova proverili svoje zdravlje, kao i lekarima, koji su i ovoga puta maksimalno odgovorno i apsolutno profesionalno obavili preglede građana.

„Jako nam je važno da građani prihvate prevenciju kao osnov očuvanja zdravlja, a današnji odziv, u jeku godišnjih odmora, govori da to polako uspevamo. Prevencija spašava živote, to je činjenica koju su građani prihvatili i to nas raduje. Mi se u Ministarstvu zdravlja trudimo da slušamo građane, njihove potreba kao i kritike, sugestije i ideje, i zato nastavljamo sa ovom akcijom, još jače, od septembra. Velika zahvalnost svim zdravstvenim radnicima na trudu i profesionalnom pristupu, to je ono što nam treba, samo tako jačamo poverenje građana u naš sistem“ istako je Lončar.

Svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja, danas su u periodu od 8 do 17 časova bili u prilici da bez zakazivanja i uputa, obave pregled kod specijaliste endokrinologije, urade ultrazvuk štitne žlezde, ali i izmere krvni pritisak, urade EKG i provere nivo šećera u krvi i kompletnu krvnu sliku u laboratorijama.

I ovoga puta, svi pacijenti kod kojih je uočena nepravilnost prilikom pregleda ili u rezultatima, odmah su upućivani na dalju dijagnostiku.