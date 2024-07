OPASAN VIRUS I DALJE SE ŠIRI PO SRBIJI, RASTE BROJ OBOLELIH U ovom delu zemlje buknulo žarište epidemije: Oglasio se Batut

U Srbiji je registrovano 181 slučaj morbila zaključno sa 7. julom ove godine, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

U periodu od 1.7.2024. do 7.7.2024. godine, registrovan je 31 slučaj morbila i to 23 na teritoriji Novog Pazara, šest na teritoriji Beograda i po jedan slučaj u Novom Sadu i Loznici.

- Na teritoriji grada Beograda registrovana su 94 slučaja morbila u okviru epidemije prijavljene 22.2.2024. godine. Pored toga morbili su potvrđeni i kod dva deteta sa teritorije Republike Srpske. U Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” potvrđeno je 76 slučajeva, a 20 obolelih osoba su kontakti laboratorijski potvrđenih slučajeva. Među obolelima je 28 dece mlađe od šest godina, od kojih je 25 nevakcinisano, dvoje je primilo po jednu dozu vakcine sa komponentom protiv morbila, a jedno je nepoznatog vakcinalnog statusa, 19 nevakcinisanih osoba uzrasta od 6 do 25 godina, osam potpuno vakcinisanih osoba uzrasta od 14 do 28 godina, kao i 41 osoba starija od 30 godina, od kojih je jedna potpuno vakcinisana sa dve doze vakcine protiv morbila, četiri su nepotpuno vakcinisane sa jednom dozom vakcine, jedna je nevakcinisana, a 35 je nepoznatog vakcinalnog statusa. Komplikacija u vidu upale pluća bila je prisutna kod sedmoro obolelih - navodi se u izveštaju "Batuta" i dodaje:

- Na teritoriji Novog Sada registrovano je šest potvrđenih slučajeva morbila. Obolele osobe su starije od 30 godina, pri čemu je jedna nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine sa komponentom protiv morbila, a pet su nepoznatog vakcinalnog statusa. Jedan slučaj malih boginja potvrđen je 20.2.2024. godine kod deteta sa teritorije Sremskog okruga (Stara Pazova), koje je u drugoj godini života i nije vakcinisano. Dana 25.2.2024. godine potvrđen je slučaj malih boginja kod nevakcinisanog deteta sa teritorije Severnobanatskog okruga, uzrasta 13 meseci. Dana 29.2.2024. godine potvrđen je slučaj malih boginja kod osobe uzrasta 41 godinu sa teritorije Bora, koja je nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine koja sadrži komponentu protiv morbila.

Na teritoriji Kolubarskog okruga registrovana su četiri potvrđena slučaja morbila.

- Dva slučaja registrovana su na teritoriji Valjeva, a dva na teritoriji Mionice gde je prijavljena porodična epidemija 2.4.2024. godine. Sve obolele osobe su starije od 25 godina, pri čemu su dve vakcinisane sa dve doze vakcine koja sadrži komponentu protiv morbila, jedna nepotpuno vakcinisana sa jednom dozom vakcine, a jedna je nepoznatog vakcinalnog statusa. Kod jedne obolele osobe došlo je do komplikacije u vidu upale pluća. Na teritoriji Vranja registrovana su dva slučaja morbila, jedan laboratorijski potvrđen i jedan epidemiološki povezan sa potvrđenim slučajem, u okviru porodične epidemije koja je prijavljena 11.4.2024. godine. Obolele osobe su starije od 40 godina i nepoznatog su vakcinalnog statusa.

Na teritoriji Južnobanatskog okruga 18.4.2024. godine prijavljena je epidemija u okviru koje je registrovano deset potvrđenih slučajeva morbila.

- Obolele osobe su uzrasta od 15 do 48 godina, pri čemu su tri potpuno vakcinisane sa dve doze vakcine sa komponentom protiv morbila, četiri su nevakcinisane, a tri su nepoznatog vakcinalnog statusa. Na teritoriji Niša registrovano je devet slučajeva obolevanja od morbila kod sedmoro nevakcinisane dece uzrasta od 15 meseci do četiri godine i dve odrasle osobe starije od 45 godina nepoznatog vakcinalnog statusa. Pri tome su dva slučaja registrovana u okviru porodične epidemije koja je prijavljena 24.4.2024. godine, a sedam u okviru epidemije u predškolskoj ustanovi koja je prijavljena 4.5.2024. godine. Četiri slučaja su laboratorijski potvrđena, a pet su kontakti laboratorijski potvrđenih slučajeva - navodi "Batut".

Dana 7.5.2024. godine prijavljena je epidemija na teritoriji Novog Pazara u okviru koje je registrovano 46 slučajeva morbila.

- Sve obolele osobe su nevakcinisane i uzrasta su od 11 meseci do devet godina. Na teritoriji Mačvanskog okruga registrovano je pet slučajeva morbila, tri na teritoriji Loznice i dva na teritoriji Krupnja. Među obolelima su četiri deteta uzrasta od dve do sedam godina i jedna odrasla osoba starija od 40 godina. Broj registrovanih slučajeva morbila od početka 2024. godine po okruzima i nedelji postavljanja dijagnoze prikazan je na grafikonu 1. Najveći broj slučajeva morbila, kao i najviša uzrasno-specifična stopa incidencije registrovani su u uzrasnoj grupi od jedne do četiri godine - navodi se u izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije i podseća:

- Od 7.2.2024. godine na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u zemlji (prijava sumnje, laboratorijska dijagnostika, izolacija i lečenje obolelih, zdravstveni nadzor, epidemiološki nadzor, vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, vakcinacija osetljivih lica iz kontakta unutar 72 sata itd.). Imajući u vidu navedene okolnosti, period zaraznosti, sezonost, ostvarene kontakte, mere pooštrenog nadzora treba sprovoditi do daljnjeg, odnosno najmanje do isteka perioda dvostruke maksimalne inkubacije od poslednjeg registrovanog slučaja, a u skladu sa procenom epidemiološke situacije u žarištu epidemije, odnosno na teritoriji Republike.

