"NA MOJ 18. ROĐENDAN 60 LJUDI JE DOŠLO NEPOZVANO": Lepa Sara navela 5 razlika između života u prestonici i manjem mestu!

Mnogi mladi kada iz manjeg mesta dođu u Beograd iznenade se stilom i načinom života u prestonici, a jedna Sara iz Srbije istakla je pet stvari koje po kojima se razlikuje život u manjem gradu i onaj u Beogradu.

Ona je na Tik Toku objavila snimak u kojem je pričala o ovim razlikama, a sudeći po komentarima mnogi su se složili sa ovom devojkom.

foto: Tik Tok Printscreen

Sara je, kaže, u malom gradu živela 18 godina, u Beogradu pet, a ovo je shvatila:

foto: Shutterstock

- Prva razlika, ljudi u malim gradovima bukvalno znaju sve svoje komšije. Znači vi znate na kojem spratu ko živi, u kojoj kući. Ako živite u ulici znate sve ljude iz te ulice, prođete bilo gde u gradu, svima se javljate, sve pozdravljate, zato što je tu uvek neko iz vašeg komšiluka, škole, sa posla... Prosto se svi znamo i nema šanse da nam kažete ime nekog čoveka iz našeg grada, a da mi ne znamo ili njega, ili nekoga ko je njemu blizak. U Beogradu je to zaista drugačije, zato što je mnogo veća koncentracija ljudi. U nekim zgradama sam živela godinu, dve godine, stigla sam da upoznam jedino možda komšije koje su baš vrata do mene, ali nikada, mislim da ne postoji opcija da znate sve ljude koji žive u vašoj zgradi, a kamoli sve ljude koji žive u vašoj ulici. Tako da, to je razlika broj jedan koju sam primetila kada sam došla u Beograd.

Druga razlika su, kaže, cene.

foto: Shutterstock

- Mene je to šokiralo, zato što sam se nekako, kada sam se preselila u Beograd, brzo prilagodila cenama ovde. Prosto sam se navikla, a onda sam se posle dva meseca vratila u svoj grad samo na vikend - čisto da vidim porodicu i društvo, i sela sam s drugaricom u kafić. Htela sam da nam platim račun i meni je konobar rekao: "200 dinara". Odgovorila sam mu da mi naplati oba pića, a to je zapravo bila cena oba pića. Tako da je u nekim manjim gradovima i dan-danas normalno da sednete u kafić i da kafa košta 100-120 dinara.

Treća razlika je, navodi, ta što u manjim gradu imate mnogo manja opcija za školovanje:

- U gradu iz kojeg ja dolazim, na primer, postoje samo dve osnovne škole i dve srednje škole. Od te dve srednje škole jedna je gimnazija koja ima društveni i ekonomski smer, znači to je po jedno odeljenje i ima tehnička škola koja ima, sad ću vas slagati, ali može jedno tri, četiri, eventualno pet različitih smerova i naravno vi idete u tu školu, svaka generacija ima po tri odeljenja, vi se svi znate, vi prođete kroz školu i apsolutno, znate svaku osobu, po imenu i prezimenu znate koje je odeljenje, gde živi... Sve! Dok, na primer, dođete u Beograd gde možete da birate da li ćete stručnu, da li ćete neku od 15 gimnazija koje postoje, tako da to je razlika zbog koje meni iskreno nije žao što nisam srednju školu završila u Beogradu, jer ja sam išla u gimnaziju i meni je to u tom trenutku savršeno odgovaralo.

Četvrta razlika se, kaže, tiče izlazaka.

foto: Shutterstock

- U manjim gradovima, kad sam počela da izlazim, izlazili smo petkom i subotom. Petkom neka laganija varijanta, neka možda svirka, sedeljka, subotom klubovi, ali naravno tu imate izbor od 3-4 kluba i svaki put je taj izbor, znači sve isto, ništa se ne menja. U Beogradu možete izaći kad god poželite, hoćete na dnevnu žurku, hoćete da izlazite utorkom, nedeljom ujutru, kad god vam pade na pamet uvek je neko dešavanje, uvek je neka zabava u pitanju, tako da je to velika razlika. Meni je, na primer, to dosta značilo kad sam došla u Beograd zato što možete da isplanirate svoje vreme, pogotovo kad studirate, pa da na primer vikendom učite ili odmarate, a da izlazite radnim danima.

Peta razlika je, prema njenom mišljenju, odlazak na rođendan.

- U manjim gradovima je potpuno normalno da kad slavite rođendan očekujete da će vam bar 20 ljudi doći nepozvano ili, na primer, ako u manjem gradu čujete da neko slavi rođendan, vi prosto možete odlučiti da samo dođete na taj rođendan nepozvani i niko vas neće čudno gledati, tamo je to normalno, tako se ljudi ponašaju. Dok je u Beogradu to malo drugačije jer opet koliko god vi ljudi da znate malo je čudno da vam neko dođe nepozvan na rođendan, tako da to je jedna velika razlika. Samo ću da vam kažem da je na moj 18. rođendan, koji sam slavila sa najboljom drugaricom, 60 ljudi došlo nepozvano - ispričala je ova devojka.

Mnogi ljudi su u komentarima naveli da se slažu sa Sarom.

- Moj šok kada su mi u kafani u mom rodnom gradu naplatili dve medovače, đus vodku i čašu džeka 400 dinara! U to vreme je u Beogradu samo jedna rakija bila 220 dinara - naveo je jedan korisnik mreža.

- U većem gradu ljudi su otuđeni jedni od drugih - istakao je drugi.

Mnogi su Saru pitali i o kom manjem gradu se radi, ali ona nije precizirala odakle je.