KAD MI TO TRAŽE, KAŽEM IM DA IDU KOD DRUGOG MAJSTORA! Miša otkriva koga odbija da tetovira i da li je QR kod budućnost tetoviranja

Tatu majstor Miša Jovanović otkriva ko se više tetovira, žene ili muškarci, kao i ko kakve tetovaže više preferira.

Mladić je tetovirao QR kod koji može da se skenira mobilnim telefonom, a potom se prikažu fotografije sa kumom uz pesmu Šabana Šaulića.

foto: Printscreen/ Prva TV

Ova neobična tetovaža podelila je Srbiju, a šta je zapravo u pitanju? Da li su QR kodovi budućnost tetoviranja i hoće li tatu majstori svoju umetnost morati da zamene linijama koje su u skladu sa digitalnim trendovima?

Digitalno pomodarstvo

Tatu majstora Mišu Jovanovića ne plaši mogućnost da će QR kodovi uskoro zameniti crteže, kako kaže, uvek postoje neki ovi trendovi u tetoviranju.

- Ranije su to bili tribali, slova, "fajn lajn" danas, pa evo sad QR kodovi. Meni je to simpatično. Ne vidim ništa loše u tome, jer ljudi hoće da budu malo originalniji, pa se dosete raznih ideja - ističe Miša i dodaje:

- Danas je tetovaža postala trend. Samo 10 odsto ljudi voli to kao umetnost, a onih 90 procenata smatraju da je to trend.

Miša Jovanović foto: Printscreen/ Prva TV

Otkriva i ko se više tetovira - žene ili muškarci, i ko bira kakve tetovaže?

- Muškarci rade veće tetovaže, žene rade manje tetovaže, ali procenat, makar iz mog iskustva, je jednak. Isto je samo što je to. Muškarci dalje rade veće tetovaže i malo ozbiljnija je - kaže.

Sporne tetovaže

Zakonski je da se ne sme tetovirati osoba ispod 18 godina. Može stari maloletnik, ali uz prisustvo roditelja.

foto: Profimedia

- Negde mislim da je moralna odgovornost svakog tatu majstora prvo da objasni sve, uslovno rečeno, rizike toga što radi. Ne samo rizike na koži, nego rizike u mentalnom smislu da mu se možda neće svideti ta tetovaža. Ja izbegavam da radim maloletnike čak i u prisustvu roditelja. Radim ako su tetovaže male. Iako imaju neko značenje koje je okej meni. Ali sam hiljadu puta odbio tetovaže ne samo maloletnicima, nego i osobama od 18, 19, 20 godina koji hoće sad ceo rukav da rade u nekom navijačkom fazonu jer je to sad trend neki i onda nije to za mene. Uvek kažem, neka traže drugog majstora i neka razmisle. One osobe koje se nisu tetovirale zvale su me u 90% slučajeva kroz par godina zahvaljujući što ih nisam tog trenutka tetovirao. Znači treba prvo dobro promisliti - rekao je Miša gostujući na TV Prva.

Kurir.rs/ Blic/ S.Đ.

Bonus video:

02:51 Novi bizaran trend: Tetovaža na nepcima!