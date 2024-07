CRNOGORAC ISPROZIVAO SRPSKU PORODICU KOJA LETUJE U SUTOMORU JER MALO TROŠE: Pokondiren, da su tablice nemačke ne bi tako pričao

Ovogodišnje letovanje jedne srpske porodice u Crnoj Gori izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama, onda kada ih je javno isprozivao Crnogorac koji nije bio zadovoljan načinom njihovog odmora.

Kontroverzna objava korisnika "Ðetić" na Iks profilu izazvala je pravu buru na internetu nakon što je podelio fotografiju improvizovanog kampa Srba i njihovog automobila sa valjevskim registracionim tablicama kod plaže Maljevik u Sutomoru.

"I ovo se isto vodi u statistici kao turista? A nije za čitav odmor 10 evra potrošio u turističkoj destinaciji…

Bez toaleta, struje i vode. Ovako već desetak dana odmara u Sutomoru. Kod plaže Maljevik.", napisao je on te priložio i fotografiju na kojoj se može videti automobil valjevskih registracionih tablica ali i pravi mali kamp za porodicu.

I ovo se isto vodi u statistici kao turista? A nije za čitav odmor 10€ potrošio u turističkoj destinaciji… Bez toaleta,struje i vode. Ovako već desatak dana odmara u Sutomoru. Kod plaže Maljevik. pic.twitter.com/82ecY2xfNX — Ðetić (@KonteZanovic) July 12, 2024

"Ne idem u Crnu Goru zbog ljudi poput tebe"

Objava je naravno izazvala haos na internetu.

"Da su nemačke tablice, da li biste dali isti komentar?", "Ja sam prestao da idem u Crnu Goru upravo zbog ljudi kao što ste vi. A ja baš i nisam nešto siromašan", "Našao si da ismejavaš čoveka koji je jedva skupio nešto novaca da povede decu na more. Pa da si iz Monte Karla, pa još i da razumem. Ovako, samo ispadaš smešan. Pokondiren", "Šta je problem u ovom načinu letovanja? Kampovanje je uvek postojalo i uvek će postojati", Sramota je da tako pišeš! Ljudi skupili neku crkavicu da odu na more, kako znaju i kako mogu. Da imaju više sigurno ne bi tako letovali. Ako vam ova sirotinja ne odgovara, izglasajte zakon i zabranite im dolazak. Što se mene tiče, ne bih ti otišla ni džabe na to 'tvoje more'", "I ja nemam novca za vaše prelepe apartmane od 18m2 bez vode", glasili su samo neki od mnogobrojnih komentara.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:07 VELIČANSTVENA AUTO LITIJA OD SUTOMORA DO BARA: Slavlje je počelo ispred Sabornog hrama