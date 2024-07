Tinejdžer (18) preminuo je tokom festivala "Egzit" usled prekomerne upotrebe narkotika, a zbog predoziranja je i maloletna, 17-godišnja devojčica završila u komi.

Lekari su utvrdili da je konzumirala veću količinu ekstazija, a više o tome odgonetnula je reporterka Nevena Milošević sa sagovornikom Milanom Pekić, direktorom Vladine kancelarije za borbu protiv droge.

Pekić je apelovao na sprečavanje ovakvih tragičnih slučajeva:

02:25 SMRT TINEJDŽERA NA EGZITU ZBOG KONZUMACIJE NARKOTIKA! Pekić za Kurir: Izveštaj MUP-a o broju zaplenjenih droga je zastrašujuć!

- To možemo da sprečimo jedino ako se svi ujedinimo u priču o štetnosti i zloupotrebe droge. Dakle, edukacija svih mladih ljudi, po svim izveštajima mladi ljudi su najčešći posetioci festivala, ali i najugroženija grupa kada je u pitanju zloupotreba narkotika. Prema izveštaju kancelarije UN za drogu i kriminal, u svetu je 292 miliona ljudi, od 15 do 64 godine, probalo neku vrstu narkotika. Taj broj se verovatno i uvećao, s obzirom na to da se na globalnom nivou povećala proizvodnja svih droga.

Potom je pričao o načinu kontrole kako ne bi došlo do ovakvih situacija, kao i to koje sankcije slede ako se ustanovi da je lice konzumiralo narkotike:

- Po izveštajima MUP-a bilo je preko 5.000 zaplena svih vrsta narkotika. Što se tiče samog Egzita, ljudi koji stoje pod tom organizacijom se trude da pomognu u edukaciji i prevenciji zloupotrebe narkotika. Edukacija je ono što bi trebalo raditi, problem droga nije problem jednog ministarstva, već celog društva.

