MALOLETNICI PRETUKLI DVOJICU MUŠKARACA NA NOVOM BEOGRADU! Psiholog o uzrocima dečije delikvencije: Stvar je alarmantna (VIDEO)

Dvojica maloletnika sumnjiče se da su pretukla dvojicu starijih ljudi na Novom Beogradu, pri čemu je jedan od njih zadobio i teške povrede glave.

Međutim, ovo nije izolovan slučaj, zbog toga što je prethodnih meseci maloletničko nasilje sve češća pojava.

Više o sve učestalijoj pojavi mlaoletničkog nasilja pričala je Jelena Milošević, psiholog za jutarnji program Kurir televizije.

Psiholog je analizirala faktore koji utiču na pojavu maloletničke delikvencije.

03:08 MALOLETNICI PRETUKLI DVOJICU STARIJIH LICA NA NOVOM BEOGRADU! Psiholog o uzrocima dečije delikvencije: Stvar je alarmantna!

- Tu se obuhvataju više različitih razloga, nije u pitanju samo jedan jer je činjenica da više stvari utiče. Pre svega, imali smo veliko pomeranju u odnosu na 2000. godinu, od jednog restriktivnog vaspitanja, gde dete ništa nije moglo, do ovoga gde je sve dozvoljeno i gde su slabe granice. Takođe, imamo talas narcizma u zapadnom svetu, koji se apsolutno kod nas preneo. To znači da su svi najposebniji, da važe neka jedinstvena pravila, što podrazumeva košenje sa zakonom, pravilnikom škole, itd. Sve to, ako govorimo o deci, doprinelo je i da škola izgubi svoju funkciju, ali i da profesori često budu izloženi različitim napadima, pa čak i fizičkim, ako probaju da utiču na promenu ponašanja kod učenika - započela je sagovornica Kurir televizije.

Milošević je spomenula i uslove života kod dece u današnjici:

- Uslovi života, u smislu kapitalističkih zahteva, uticali su na to da roditelji manje vremena provode sa decom, ali i kada provode, to neretko bude na nekvalitetan način. U smislu da nema prave komunikacije, da su i roditelji zaronjeni u svoje telefone i brige. I konačno, dodala bih, da su mediji, koji su danas deci dostupni od malena, prepuni nasilja bez ikakve cenzure.

Za kraj je spomenula kako stati na put prekomernom maloletničkom nasilju:

- Jako je važna činjenica da deca razumeju granice, manje bi se toga dešavalo ukoliko bi atmosfera u društvu bila da nasilje nije poželjno, odnosno dozvoljeno. Dakle, mora se raditi na tome sa strane različitih ustanova, institucija, da se sprovode zakoni, pravila, da se uvedu edukativni programi, kako bismo došli do toga da se učvrsti kao društvena vrednost da nasilje nije nešto što je poželjno. Dokle god ne postoje jasne granice, dešavaće se ovakve stvari.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:12 JEDNA SUBKULTURA UZROKUJE NASILJE U ŠKOLAMA! Dr Jakovljević: Raširena je na globalnom nivou, a evo šta su njene VREDNOSTI