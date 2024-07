"NIKADA NIJE KRIV PAS, VEĆ ISKLJUČIVO VLASNIK" Advokatica Fondacije "Levijatan" o napadu pitbula koji je usmrtio ukućanina (VIDEO)

Muškarca u Novom Sadu nasmrt je izujedao pas njegovog sina. Bul terijer napao je muškarca u trenutku kada njegov vlasnik nije bio kod kuće.

Policiju i ekipu hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca, pozvao je sin preminulog jer nije mogao da uđe u stan. Vlasnik je uhapšen i biće sproveden na saslušanje.

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa "Redakcija" bili su Aleksandra Ilić, advokat Fondacije "Levijatan" i Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva Novi Beograd.

Šarenac je pričao o napadu pitbula, te je rekao da je pas napao čoveka sa namerom da ga usmrti:

- Jeste velika tragedija kada se nešto takvo dogodi, ali imamo i drugu tragediju u kojoj je čovek od 89 godina usmrtio dvoje, a ranio jednog. Ne želim to upoređivati, ali se zaista strašne stvari dešavaju i mi živimo sa tim. U ovom slučaju, dosta veze ima sa dominacijom koju je pas imao nad vlasnikom. Sam napad je bio u predelu vrata, to signalizira da je pas hteo da usmrti čoveka. Da nije imao tu nameru, naneo bih mu povrede na drugim predelima.

Potom je obrazložio razloge dominacije psa:

- Sa psima treba raditi, socijalizovati ih, a sumnjam da je pas iz ovog primera bio socijalizovan. Sigurno nije prvi put da je ovaj pas pokazivao agresivnost prema tom čoveku, sigurno je bio neki vid dominacije kroz režanje ili govor tela. Na prve znake dominacije psa nad vlasnikom, treba reagovati. Dakle, to je molba za sve koji imaju "opasne" rase. Ne postoje "opasne" rase, već opasni ljudi, koji prave opasne pse. Koju god rasu da imate, radite ranu socijalizaciju.

Ilić je pričala o zakonu o opasnim psima, pa je rekla da je uvek čovek glavni faktor krivice kada se desi ovako nešto:

- Zakon o dobrobiti životinja je zakon koji je donedavno stupio na snagu 2009. i on najsveobuhvatnije reguliše oblast dobrobiti životinja. Međutim, 2010. godine, kad govorimo konkretno o ovoj temi, stupio je na snagu pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu. To je pun naziv. Ovaj pravilnik se ne može pohvaliti da je zaživeo u praksi, to pokazuju i ovakvi primeri, ali se na njega pozivamo kada se ovako nešto dogodi. Recimo, ne znam da li je vama i vašim gledaocima poznato da ovaj pravilnik reguliše strogo način držanja pasa koji su definisani, odnosno koji mogu predstavljati opasnost po okolinu. Pa je tim pravilnikom predviđeno da takvim psima ne mogu nikada vlasnici biti maloletna lica, vlasnici tih pasa ne mogu biti lica koja su na bilo koji način kažnjena sankcijom za krivična dela koje u sebi imaju element nasilja. Dakle, on definiše da takve pse ne mogu posedovati lica koja pokazuju bilo kakav stepen nasilja, dovoljno opet posredno i neposredno govori da je uvek kriv vlasnik. Dakle, nikada i nikada nije kriv pas.

