Svi znamo šta nam je potrebno za bazen kada želimo da uživamo i opustimo se, ali znamo li kakve nas potencijalne opasnosti tamo čekaju?

Bakterije i virusi se na takvim mestima brzo šire, pa je važno edukovati se pre nego što uđemo u bazen.

Novinar Kurir televizije Emir Ličina javio se u jutarnji program Redakcija sa gradskog bazena u Novom Pazaru, a od svoje sagovornice dobio je najvažnije savete za ovu temu.

- Iako bazen predstavlja jedan od načina rashlađivanja ovim vrelim danima, svakako bi bilo poželjno da se prate određene mere, određene preporuke i da se to ispoštuje koliko je ko u mogućnosti. Postoje dve vrste preporuka. Jedna je za ljude koji rade na bazenima i koji su zaduženi za tu ispravnost. Potrebno je da se ispoštuju te higijensko-tehničke mere i da se s druge strane radi zdravstvena ispravnost vode. Ta zdravstvena ispravnost vode se radi na početku sezone kupanja i tokom sezone kupanja nekoliko puta. Što se tiče kupača, bilo bi potrebno pre kupanja da se istuširaju i da isperu lice. Bilo bi potrebno pre ulaska u bazen da se postepeno pripreme jer su velike razlike u temperaturi u telu i napolju i to bi moglo dovesti do neke vrste šoka - započela je doktorka Belma Šaćirović.

02:49 OVO MOŽDA NE TREBA DA SE GOVORI, ALI FIZIOLOŠKE POTREBE SE NE RADE U BAZENU Doktorka ukazala na BROJNE ZARAZE na kupalištima

- Apelujem na sve kupače ukoliko trenutno postoje neke akutne infekcije da izbegavaju kupanje u bazenima. Bilo da su to infekcije kože, sluzokože, oka, uva, da ne bi prenosili na druge. Čak iako su vaši simptomi slabi, molim da ne budete sebični već da se trudite da održimo bazen higijenski ispravnim. Zatim, iako možda ovo ne treba reći i to se podrazumeva, ali obavljanje fizioloških potreba se obavlja u toaletu, ne u bazenu jer i to je jedan od načina za prenošenje infekcije. Važno je to da napomenemo da posebno obrate pažnju na neke otvorene rane. Kada kažem ovo mislim na neke male ranice koje su možda neprimetne, ali moramo obratiti pažnju na njih jer mogu biti izuzetno opasne. Obavezno korišćenje suvih peškira, korišćenje papuča pored bazena, ne sedeti na ivici bazena jer sve te površine koje su vlažne, koje su tople, pogoduju za razvoj mikroorganizama.

