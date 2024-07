ADVOKAT ILI ADVOKATICA, VATROGASAC ILI ...? Sukob mišljenja u studiju Kurira: Evo šta kaže zakon o rodnoj ravnopravnosti!

Vatrogasica, varilica, psihološkinja, da li ćete upotrebljavati rodno senzitivan jezik?

Gošće "Pulsa Srbije" koje su diskutovale o ovoj temi bile su Jelena Pavlović advokat i Tatjana Macura, ministar bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost.

Pavlović se osvrnula na svoju profesiju, pa je rekla sledeće:

- Ja sam advokat, na sreću je Ustavni sud doneo odluku koju je javno objavio, kojom je pokrenuo ocenu stavnosti ovog zakona jer se u javni prostor unelo niz neistina. Verujem da su neke neistine proizvod neznanja. Zakon o rodnoj ravnopravnosti se doneo 2021. godine. Nema nikakve veze sa ženama. Sve što smo čuli u javnom prostoru, da to služi nekom osnažavanju žena ili tek borbi protiv nasilja, apsolutno nije tačno. Možda je kratak format i mislim da dokažem, ali posebno su sporne norme zakona kojima, i bilo je naloženo kažnjavanje, ja zaista vrlo loše mišljenje imam o ljudima koji smatraju da je demokratija i vladavina prava kada ti primoravaš ljude da nešto prinudno rade, a onda ih i kažnjavaš. Nemam ništa protiv, podržavam, ali imam strašno protiv ako se meni brani da se ja osećam kao advokat, kako se u ostalom osećaju i sve moje koleginice sa kojima sam pričala. Zato što stavljanje mog zanimanja kao profesije u neki, da li je muško-ženski rod, već u startu ja doživljavam kao targetiranje da li sam ja muško-žensko, pa po tom ocena da li se ja više mogu da izdržim na suđenju, da li ne mogu, da li imam obaveze kući deca itd. Kod nas je imenica muškog roda neutralna, znači kad kažete advokat, ona obuhvata sve kategorije, a niko vas neće kažnjavati i da kažete advokatica.

Macura je odgovorila na pitanje da li bi rodna ravnopravnost u gramatičkom smislu donela boljitak, odnosno da li će rešiti probleme sa kojima se žene dana susreću:

- Da vas da pitam kontrapitanje. Odakle vama uopšte ideja da rodnoosetljivi jezik uopšte rešava sva ta pitanja? Dakle, prvo, jedno ne isključuje drugo. Mi možemo da zagovaramo interese žena koji se danas nalaze na pozicijama na kojima se ranije nisu nalazile, pa zbog toga ne postoje izrazi u ženskom rodu. I da zagovaramo njihove interese da im se obraćaju u onom rodu u kom se one i osećaju. Dakle, ja sam, moj rod i pol su vrlo usklađeni i ja se osećam kao žena u telu žene i želim da mi se obraća neko u ženskom rodu. Dakle, kada se ističu ovi pojmovi koji se odnose na genderizaciju ili kako god da se nazivaju, potpuno pogrešno je i žao mi je što moram to da demantujem gospođu koja sedi ovde pored mene, dakle potpuno neistinito. Dakle, ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti uopšte ne uvodi pojmove, niti ima bilo kakve veze sa genderizacijom, još manje ima veze sa onim kako je prethodna govornica to uspela da poveže. Dakle ne postoji način da se ugrozi pitanje bavljenja zaštitom žena od nasilja ili njihovim poboljšanjem ekonomskog ili političkog položaja sa vezom koja postoji, odnosno ne postoji mogućnost da se napravi paralela sa tim pitanjima, jedno ne ograničava drugo.

