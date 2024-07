KOJI KUĆNI UREĐAJI SU TEMPIRANE BOMBE PO VRUĆINAMA? Električar upozorio: Kada izlazite iz stana, OVO NE SME DA BUDE U UTIČNICI

Od 15. juna do 15. jula ove godine, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova bili su angažovani na gašenju 1.245 požara na otvorenom prostoru u Srbiji.

Međutim, sve su učestaliji požari i u zgradama, a uzroci mogu biti različiti. Koji sve uređaji u kući mogu da budu posebno rizični na velikim vrućinama, istraživaja je novinarka Kurir televizije Teodora Borozan, koja je odgovore na ova pitanja potražila od električara Zlatana Mišića.

foto: Kurir televizija

Nju je zanimalo kako dođe do toga da se klima uređak zapali.

- To malo teže pitanje, ali evo ovako, glavni razlog je da su zaprljane klime. Tu se stvara neka masnoća, a kompresor se na ovoj temperaturi izrazito muči - započeo je MIšić, a onda pokazao gde se nalazi ovaj deo.

- Izložen je samo unutrašnji deo klime koji se nalazi u našem stanu, a taj kompresor se nalazi spolja. Kompresor je izložen suncu, direktno. Sad zamislite, na ovoj temperaturi od nekih 40, a na suncu to je verovatno i 60 stepeni. I on radi, on se greje i onda se dolazi do zapaljenja. Normalno, pravljene su klime da se to ne dešava. Međutim, ako je zaprljana ili kada ne gasimo klimu danima, pa čak i nedeljama, moguć je i ovakav scenario.

foto: Kurir televizija

Posavetiovao je gledaoce Pulsa Srbije šta bi trebalo preventivno uraditi.

- Prvenstveno bi trebalo da očistimo klimu, a to ćemo prepustiti majstoru. Ono što mi možemo, to odmah sada možete uraditi, da otvorite poklopac i videćete da imate dva filtera. To su filteri koji sprečavaju prašinu da uđe, ali kad se to desi ne dozvoljava klimi da radi kako treba. I tu se dešavaju promene raznorazne, muči se spoljna jedinica da postigne ovu temperaturu, a sve zbog tog nekog filtera, Njega jednostavno izvucite, operete ga u kupatilu, u kadi ga istuširate dobro i sa nekim deterdžentom operete, a zatim ga vratite nazad.

05:11 KOJI KUĆNI UREĐAJI SU OKIDAČI POŽARA PO VRUĆINAMA? Električar upozorio: Kada izlazite iz stana, OVO NE SME DA BUDE U UTIČNICI

Klima uređaji nisu jedini koji su potencijalno rizični na ovim vrućinama.

- Tu si veš mašine i punjači za telefone i druge uređaje. Nedavno je jedan klijent želeo samo da napuni baterije fotoaparata, stavio je na punjač i otišao sa suprugom u šetnju. Posle dva sata se vraća kući, nema struje u stanu. Sva sreća, osigurač je reagovao i ugasio tu struju. Najbezazlenija stvar izgleda, ali eto je da mali punjač je napravio kratak spoj. U ovom slučaju se sve odigralo super, ali se dešava da se zbog toga zapali stan. Preporuka svima, nije bezveze, nije šala, jednostavno izvedite punjač, ugasite, ne morate dok niste tu da oni pune neki uređaj - upozorio je Mišić.

