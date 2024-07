SRBIJA JE NA DNU LISTE ZA TRANSPLANTACIJU SRCA! Dr Ristić ukazao na problem: To je zbog vere, POKOJNIKU SE NE UZIMAJU ORGANI

Brojke su alarmantne, svega dve transplantacije organa obavljene su u prvih pet meseci ove godine, dok na novi organ čeka više od 2.000 ljudi, među njima i oko 40-oro dece.

Poređenja radi, pre više od decenije, 2013. godine, u Srbiji je zabeležen 41 slučaj presađivanja organa, a najviše ih je bilo 2017. godine kada su obavljene 92 transplantacije.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su rekli nešto više o ovoj temi bili su Milena Ivić, iz Udruženja "Donorstvo i herojstvo" i prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

Ivić čeka nov bubreg, pa je opisala kako su počeli problemi.

02:28 SRBIJA JE NA DNU LISTE ZA TRANSPLANTACIJU SRCA! Dr Ristić analizira problematiku: To je zbog vere, POKOJNIKU SE NE UZIMAJU ORGANI

- Problemi su počeli iznenada, što bi se reklo iz punog zdravlja, krajem 2018. godine. Ja sam inače radila na prekookeanskom kruzeru i u tom momentu sam bila na kruzeru i osetila sam neke simptome mogu da kažem tipične za neki grip ili virus, dakle malaksalost, kasnije povraćanje, oticanje je bilo vrlo neuobičajeno. Međutim to je postalo sve gore i gore. Tada sam imala 26 godina, te sam se javila lekaru na brodu, a u tom momentu oni su mi rekli da je u pitanju neka infekcija bubrega, što je meni bilo potpuno, mislim bila sam potpuno zdrava devojka, niti sam se zabrinula, niti sam nešto bila uplašena. Na kraju se ispostavilo da je to mnogo ozbiljnije i ja sam tada hospitalizovana u Južnoj Koreji i tamo sam provela 21 dan, tako reći boreći se za život, jer ja sam bila baš u lošem stanju - započela je Ivić, pa nastavila:

- Tako da su me tamo spasili, mogu slobodno tako da kažem, kasnije sam došla ovde na VMA i tu sam provela skoro 3 meseca. I na žalost, tada u tom momentu ništa nije ustanovljeno, dakle nije ustanovljeno uzrok bolesti, iako je rađena i biopsija i sve. Međutim, bilo je dosta kasno, ona je urađena posle 23 dana, tako da nije mogla da pokaže, kao što su vam rekli lekari i primala sam tu neku univerzalnu terapiju, koja se daje u tim takvim stanjima, koja na žalost nije dala rezultate i za mene jedino rešenje je bila dijaliza u tom momentu. To je bilo 2019. početak januar, tako da sam ja faktički od 4. januara 2019. na programu hemodijalize svaki drugi dan.

Ristić je pričao o problemu, odnosno da smo na dnu liste kada su u pitanju transplantacije:

- Naša zemlja je na toj listi maltene poslednje mesto po broju donora. Po nekim standardima trebalo bi da na milion stanovnika ta zemlja ima 10 donora. Ako Srbija ima sedam, ali dosta živi u svetu, ako ima pet miliona stanovnika trenutno koji žive u Srbiji, trebalo bi da imamo 50 donora godišnje. Mi nikada toliko nismo imali. Kada pogledate druge zemlje, ni druge zemlje nisu baš sa donorima, na nekom visokom mestu neke rang liste, ali ako pogledate susede Hrvate, oni imaju 10 puta više transplantacija srca nego mi. Znači oni imaju 500 do sada. Mislim da, to sam hteo da kažem u vezi tog uzroka, ne znam da li naša hrišćanska vera brani da se, ili savetuje, da se čoveku koji umire, da se ne sme uzeti od njega organ. Možda to zvanično ne postoji, ali mislim da je to, ja sam razgovarao sa rodbiljom pacijenta, onda oni kažu, nama vera ne dozvoljava. Međutim, nisam siguran da li stvarno naša hrišćanska vera brani.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:02 OSAM PACIJENTKINJA IZ KLADOVA SUMIRALE UTISKE OPERACIJA NA NAJSAVREMENIJI NAČIN! Stručnjak podučavao kolege iz istočne Srbije