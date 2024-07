"SRBIJA MI JE PROMENILA ŽIVOT": Došla iz Španije jer se zaljubila u našeg glumca, a sada i zvanično postala srpska snajka!

Dženifer Dženi Martin, supruga našeg mladog glumca Uroša Jovčića i influenserka iz Španije, dobila je nedavno srpsku ličnu kartu i toliko je bila srećna zbog toga da su joj naši policajci rekli da nikada nisu videli nekog da se toliko raduje zbog dobijanja ovog dokumenta.

Ona je ovu srećnu vest podelila na svom Tik Tok nalogu i svojim šarmom, ali i ljubavlju prema Srbiji oduševila svoje pratioce.

foto: Tik Tok Printscreen

- Od danas imam ličnu kartu! Znam da verovatno mislite: "Jel to toliko bitno?". I jeste, mnogo je bilo bitno za mene. Sada zvanično mogu da kažem da sam srpska snajka - započela je ona priču veselo i dodala:

- Ok, nemam državljanstvo, ali i to će biti - kaže i dodaje da već šest godina živi u Beogradu i da je sada presrećna.

- U MUP su se smejali, rekli su da nikad nisu videli da je neko toliko srećan jer je dobio ličnu kartu. Do sada sam uvek morala da idem svuda sa pasošem, pa sam se plašila da ga izgubim ili tako nešto. Sad konačno mogu da kažem da zvanično živim ovde. Sada se osećam kao da pripadam ovde, da sam deo Beograda, deo Srbije... A Srbija je zemlja koja mi je bukvalno promenila život. Vi ste mi od početka otvorili ruke i uvek ste bili divni prema meni, slušate me kako pričam loš srpski, kako grešim svaki padež. Ali, to je sve deo moje priče ovde - ispričala je emotivno na srpskom ova lepa Španjolka.

foto: Printscreen/Instagram

Dženi Martin poreklom je iz Španije, a poslednjih godina živi u Srbiji zajedno sa svojim suprugom, glumcem Urošem Jovčićem.

Upravo zbog Uroša Dženi je napustila rodne Tenerife, a njihova ljubav započela je tokom snimanja filma "Montevideo, Bog te video" gde su oboje imali veoma zapažene uloge.

foto: Printscreen/Instagram

Njihova ljubav traje već godinama, a na ludi kamen stali su 2021. Ono što je malo kome poznato jeste cinjenica da je Dženi u trenutku započinjanja romanse imala svega 15 godina.

Kako je bila maloletna kada su se zaljubili, mnogi su tada njihovu vezu komentarisali negativno, ali svojoj ljubavlju Dženi i Uroš demantovali su sve one koji ih nisu podržavali.

Glumac i influenserka porodično gnezdo svili su u Beogradu, a kako ona otkriva, od početka njihove ljubavi sve odluke, pa i one oko uređenja doma, donose zajedno.

foto: Printscreen/Instagram

- Upoznala sam Uroša kad sam imala 15 godina, on je imao 21, dok smo snimali film "Montevideo". Prošlo je deset godina i naravno da smo se promenili, ali nekako smo se menjali na bolje. Od Uroša sam naučila mnogo stvari koje pre nisam znala, a verujem da je to i kod njega slučaj, učio je od mene. Jedno drugo smo dopunili, kako Uroš ume da kaže: "Zajedno smo jači". Teško mi je bilo da se odvojim od porodice, skoro 5.000 kilometara smo udaljeni. Volela bih da mogu često da sednem na avion i da brzo stignem na Tenerife, ali dug je put zaista. Oni su srećni jer znaju da sam srećna, radim i našla sam ljubav svog života - ispričala je ranije Dženi i dodala da se sa suprugom odlično slaže:

U leto 2023. Dženi i Uroš su postali roditelji dečaka kome su dali ime Olivije.