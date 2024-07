Da li će visoke temperature postati ili su već postale naša nova normalnost?

Kako predvideti i planirati rizike u kontekstu više ekstremnih pojava kao što su: Toplotni talasi, velike suše, obilne poplave, olujna nevremena, grmljavinski oblaci, jaki vetrovi i grad, kao i nestanak hladnih talasa?

Na ovo i druga pitanje odgovarao je u emisiji Puls Srbije Vladimir Đurđević, klimatolog.

foto: Kurir televizija

- Kada govorimo o visokim temperaturama i intenzivnim toplotnim talasima jednostavno treba da prihvatimo da nećemo imati leto bez takvih vremenskih prilika, kao i da ćemo se u budućnosti verovatno suočiti sa letima kada će situacija biti po tom pitanju još gora. Imaćemo još duže i intenzivnije tople talase i verovatno ćemo obarati rekorde maksimalnih temeratura. Do sada je najviša temperatura izmerena u Srbiji 44, 4 stepena u Smederevskoj palanci 24. jula 2007. godine. Očekuje se da ti rekordi u budućnosti budu probijeni. Posebno su opasni dugi intenzivni topli talasi. Od 2018 do ove godine nije se desilo da negde u Evropi ne bude ovakav intenzivni topli talas - rekao je Đurđević i dodao:

03:32 KLIMATOLOG IZNEO ZABRINJAVAJUĆE PROGNOZE: NAJGORE TEK SLEDI, KLIMA SE OZBILJNO PROMENILA! Zahlađenje se očekuje tek u OVOM PERIODU

- Trenutno ne vidimo po prognozama da će biti ozbiljnijih padavina u toku naredne tri do četiri nedelje. Imaćemo jedan period zahlađenja oko ovog vikenda. Pitanje je koliko ćemo moći da registrujemo to zahlađenje, pošto ono neće biti naročito značajno. Početkom sledeće nedelje opet ulazimo u period sa nešto višom temperaturom, a tek tamo sledeće srede možemo očekivati neku nestabilnost koja bi mogla da prouzrokuje nešto veću količinu padavina. Do kraja avgusta ne vidimo neku nedelju gde može doći do veće količine padavina. Imaćemo deficit padavina. Kod nas su suše postale duplo češće, što će negativno uticati na proizvodnju kukuruza i soje. Klima je ozbiljno promenjena.

