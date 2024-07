VRELINA I REKORDNA POTROŠNJA SUŠE SLAVINE: Loznički "Vodovod" radi na maksimumu

LOZNICA – Loznica se juče u 22 sata krčkala na plus 30, u ponoć je bilo 28, a danas 38 stepeni i na toj vrelini nije prijatno ostati bez vode što se, nažalost, dešava nekim korisnicima lozničkog JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’.

U preduzeću kažu da čine sve što mogu kako bi voda stigla do svakoga, sistem je na maksimumu, ali je ovih dana potrošnja ‘’neobjašnjivo velika’’.

Sva voda iz rezervoara u Zelenici i Gornjoj Koviljači šalje se u sistem i isporučuje između 340 i 360 litara u sekundi što je mnogo više nego dovoljno u normalnim uslovima, ali je sada potrošnja više od 4,5 litre u sekundi i obara rekorde.

foto: Kurir/T.Ilić

Nema planskih isključenja, ali zbog enormne potrošnje suvih slavina ostaju potrošači na rubnim delovima sistema i u višim zonama, a loznički’’Vodovоd’’ ima oko 850 kilometara, pokriva oko 80 odsto teritorije Grada Loznice i oko 90 odsto stanovništva u tri visinske zone.

- Potrošnja je takva da voda uopšte ne može da stigne do nekih rezervoara jer na putu do njih sva bude potrošena. Ključni problem je zalivanje, odnosno nenamensko trošenje vode za piće, zbog čega ne stiže do svih potrošača. Od 19 do 21 čas je zbog zalivanja glavni udar na sistem, ali potrošnja ne pada ni posle ponoći – kažu u ‘’Vodovodu’’.

O kakvoj se navali na slavine radi ilustruje podatak da je prema parametrima dnevna potrošnja po čoveku 150 litara, za Loznicu koja ima oko 70.000 stanovnika to je oko 10.000 kubika dnevno, a ’’Vodovod’’ u sistem ubaci 30.000 po danu što se, prema trenutnoj situaciji, pokazuje kao nedovoljno.

foto: Kurir/T.Ilić

Problem je nizak nivoa reke Drine što dovodi do pada nivoa podzemnih voda na izvorištima i raspoložive količine nisu dovoljne da zadovolje potrebe ovih tropskih dana. Iz preduzeća su u više navrata upućivali apele i molbe da se voda za piće ne troši na zalivanje bašta, pranje automobila, pločnika ili punjenje bazena, ali je nastavljeno sa ogromnom potrošnjom. Lozničani u minulih osam godina nisu imali restrukcije, ali ukoliko se nastavi sa potrošnjom kakva je poslednjih dana iz preduzeća ne isključuju takvu mogućnost, o čemu će građani biti obavešteni.

Kurir.rs/T.Ilić