RHMZ NAJAVIO PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM: I dalje na snazi upozorenje zbog visokih temperatura, a evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, posle podne i uveče u skretanju na severni i severozapadni pravac.

Jutarnja temperatura od 15 na istoku i jugoistoku Srbije do 25 u Beogradu, a najviša od 35 do 39.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab, jugoistočni, posle podne u skretanju na severni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 21 do 25, a najviša oko 37.

Upozorenje na veoma toplo vreme i nastavak tropskih noći

"I danas će se zadržati veoma toplo vreme uz najvišu temperaturu od 35 na severozapadu i zapadu do 39 °S na istoku i jugoistoku zemlјe. Do kraja sedmice temperatura će biti u manjem, postepenom padu, sutra i dalјe toplo od 35 do 38, a u petak i za vikend u većini mesta od 32 do 35 stepeni.

I dalјe se očekuju tropske noći u urbanim sredinama.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Upozorenje za područje Beograda

I danas će se zadržati veoma toplo vreme uz najvišu temperaturu oko 37 stepeni. Do kraja sedmice temperatura će biti u manjem, postepenom padu, pa se za vikend očekuje oko 33 stepena. I dalјe se očekuju tropske noći", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM danas je na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. U ostalim delovima Srbije upaljeno je naradnžasto upozorenje zbog visokih temperatura, ali i žuto zbog grmljavine.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Glavobolja i promenljivo raspoloženje moguće reakcije Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito na srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Takođe, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Glavobolja i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i izbegavanje većih fizičkih napora.

Vreme narednih dana

Četvrtak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom sredinom dana i posle podne. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severnih pravaca. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni.

Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 19 do 24, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Subota: Pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 19 do 23, a najviša od 31 do 34 stepena.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 21. do 25. jula)

U nedelju pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Početkom i sredinom naredne sedmice promenljivo i nestabilnije, pa se u svim predelima očekuju pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.